último dia de inscrição; salários acima de R$ 9 mil

O concurso Piracicaba Saúde, São Paulo, anuncia que o edital está na praça e as inscrições terminam nesta segunda-feira, 03 de julho.

Os interessados poderão se inscrever através do site da banca organizadora, a Fundação Vunesp, ao custo de R$67,90 a R$ 98,80. A aplicação da prova é prevista em 13 de agosto.

Vagas concurso Piracicaba Saúde

Ao todo são 05 vagas para os seguintes cargos:

Cargo Vagas Nível Salário Auxiliar de Farmácia 1 Médio R$ 2.370,98 Cirurgião Dentista – 20h 1 Superior R$ 5.057,90 Cirurgião Dentista – 40h 1 Superior R$ 9.447,24 Fisioterapeuta 1 Superior R$ 5.057,90 Terapeuta Ocupacional 1 Superior R$ 5.057,90

Como serão as provas do concurso Piracicaba Saúde?

Os candidatos serão submetidos a apenas uma etapa, fase objetiva. As avaliações serão compostas de 40 e 50 questões de múltipla escolha, a depender do cargo. Veja as disciplinas que serão cobradas:

Nível médio:

Conhecimentos Gerais: Língua Portuguesa: 10 questões; Matemática: 10 questões;

Conhecimentos Específicos: 20 questões.

Provas concurso Piracicaba Saúde superior



Nível superior:

Conhecimentos Gerais: Língua Portuguesa: 15 questões; Políticas de Saúde: 10 questões;

Conhecimentos Específicos: 25 questões

Mais editais de concursos Piracicaba

Um novo edital para Guarda Municipal da cidade pode ser lançado em breve. Isso porque as últimas contratações foram realizadas há quase 10 anos e o quadro de servidores precisa ser recomposto.

Desde então, a corporação não realiza provimentos. Vale lembrar que o último edital foi lançado em 2014 contou com 26 vagas para o cargo de Guarda Civil Municipal, que exige nível médio de escolaridade.

Os salários, na época, foram de R$ 1.539,17.

Os candidatos foram avaliados mediante estas fases

PROVA DE CAPACITAÇÃO INTELECTUAL, de caráter eliminatório e classificatório TESTE CAPACITAÇÃO FÍSICA, de caráter eliminatório e classificatório EXAME PSICOTÉCNICO, de caráter eliminatório PESQUISA SOCIAL, de caráter eliminatório INSPEÇÃO DE SAÚDE (com a realização de exames complementares), de caráter eliminatório CURSO DE FORMAÇÃO DE GUARDA CIVIL, de caráter eliminatório

Concurso Piracicaba 2023 para Câmara Municipal

O último edital aconteceu em 2022 e se destinou a preencher 7 vagas da função de Assistente de Cerimonial, sob gestão da Vunesp. As oportunidades foram para nível fundamental.

Na época do concurso, a remuneração oferecida para jornadas de 40 horas de trabalho por semana era de R$ 4.156,22.

Além da fase objetiva, os candidatos ainda realizaram prova de redação. A seleção segue válida, até o momento. Sobre um novo certame, a Casa ainda não anunciou maiores detalhes.

ISS Piracicaba

Novas vagas para a Administração Fazendária do município são muito aguardadas, já que as últimas contratações ocorreram há muito tempo, em 2008.

O grande período sem editais pode indicar a existência de cargos vagos. Contudo, a Prefeitura ainda não esclareceu maiores detalhes ou fez anúncios sobre quando vai realizar uma nova seleção.

Na época, o certame contemplou 2 vagas para a função de Agente Fiscal Fazendário e 8 vagas para a de Agente Fiscal de Rendas.

As carreiras exigem nível superior:

Contabilidade, Administração, Direito ou Economia e ofereciam uma remuneração de até R$ 940,52, porém os valores não estão atualizados.

Concurso Piracicaba 2023 na área da educação

O último edital da Secretaria de Educação foi lançado em 2022 e teve a Vunesp como banca.

As oportunidades foram distribuídas da seguinte forma: 30 vagas para professor de ensino fundamental, 10 para professor de educação infantil, 5 para professor de educação física, 1 para secretário, 10 para escriturário, 13 para orientador de alunos e 20 para auxiliar de ação educativa.

Além da fase objetiva, os candidatos foram submetidos à prova prática e prova de títulos para as carreiras, que possuem remunerações de até R$ 3.0456,87.

Concurso Piracicaba 2023: Saúde

Outro concurso Prefeitura de Piracicaba para área da saúde está em andamento. As vagas são imediatas, além da previsão de formação de cadastro reserva, para profissionais da área da saúde.

Os candidatos enfrentarão uma etapa única de prova objetiva agendada para o dia 18 de junho de 2023. Os salários são atrativos e chegam a R$ 4.775,21 + 60% de abono desempenho.

As vagas disponíveis são para:

cardiologista, cirurgião geral, clínico geral, endocrinologista, gastroenterologista, geriatra, ginecologista, neurocirurgião, neurologista clínico, neurologista infantil, oftalmologista, ortopedista, pediatra, plantonista clínica médica, plantonista pediatra, pneumologista, psiquiatra, radiologista, reumatologista, ultrassonografista, urologista, vascular, médico de PSF (20h e 40h) e médico do trabalho, além de duas vagas em cadastro reserva para dermatologista e infectologista.