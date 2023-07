último dia de inscrições no Vestibular de Inverno 2023

A Faculdade Cásper Líbero é uma instituição particular de ensino superior na área de comunicação. A principal sede da Cásper fica na cidade de São Paulo.

As inscrições para a próxima edição do Vestibular de Inverno da Cásper Líbero estão abertas, mas os candidatos poderão se inscrever somente até esta quarta-feira, dia 26 de julho.

Assim, para que você ainda consiga fazer a sua inscrição e participar do processo seletivo, o artigo de hoje trouxe um resumo completo sobre o Vestibular de Inverno da Cásper Líbero. Confira!

Vestibular de Inverno Cásper Líbero: inscrições terminam nesta quarta-feira (26)

As inscrições para o Vestibular da Cásper Líbero estão abertas desde o dia 2 de maio. Porém, os candidatos devem ficar atentos: o prazo para inscrições termina às 23h59 desta quarta-feira, dia 26 de julho.

Os participantes poderão se inscrever somente de forma online por meio de preenchimento do formulário eletrônico disponível no site da Cásper Líbero.

Além disso, segundo o edital do vestibular, os candidatos deverão pagar uma taxa de inscrição de R$ 90,00 para participar da seleção.

Vestibular de Inverno Cásper Líbero: funcionamento da prova

A modalidade “exame vestibular” prevê a aplicação de uma prova presencial para todos os candidatos. O exame será realizado no dia 01 de agosto, das 17h às 20h, na sede da Cásper Líbero em São Paulo.

A prova será formada por 30 questões de múltipla escolha sobre tópicos estudados ao longo do ensino médio. Além disso, os candidatos também deverão escrever uma redação a partir da proposta apresentada pela banca examinadora.

Vestibular Cásper Líbero 2023/2: vagas disponíveis

Através do Vestibular de Inverno 2023, a Cásper Líbero irá oferecer vagas para os cursos de graduação ministrados na sede da universidade em São Paulo.



Você também pode gostar:

Veja o número de vagas disponibilizado para cada curso:

Jornalismo: 12 vagas;

Publicidade e propaganda: 130 vagas;

Relações públicas: 110 vagas;

Rádio, TV e Internet: 60 vagas.

Os candidatos aprovados irão ingressar no segundo semestre letivo de 2023.

Vestibular de Inverno Cásper Líbero: outras modalidades de ingresso

O Vestibular de Inverno da Cásper não prevê somente uma modalidade de seleção dos alunos. Mas, de acordo com o edital do processo seletivo, será possível selecionar somente uma modalidade de participação no ato de inscrição

Além disso, é importante ressaltar que os candidatos interessados no curso de Jornalismo poderão participar somente através da modalidade “exame vestibular”.

Os candidatos aos demais cursos poderão escolher uma dentre as seguintes formas de seleção:

Exame Vestibular organizado pela Cásper Líbero;

Notas obtidas na prova do ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio ;

Portadores de diploma de ensino superior;

Nota obtida pelos candidatos classificados nos Vestibulares da Cásper;

Média global obtida ao longo do ensino médio.

Os participantes que optarem por qualquer uma das modalidades mencionadas ao invés do vestibular poderão se inscrever até esta sexta-feira, dia 28 julho. Os procedimentos de inscrição a serem seguidos são os mesmos previstos para os candidatos que escolheram a modalidade vestibular.

Veja mais informações sobre cada uma das modalidades do Vestibular de Inverno a seguir.

Uso da nota do ENEM

Os estudantes poderão participar do Vestibular 2023 de Inverno da Cásper Líbero usando a nota obtida no ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio.

Serão aceitas pontuações obtidas a partir do ano de 2019. Além disso, os estudantes deverão ter obtido uma média final de no mínimo 450 e ao menos 450 pontos na prova de redação do ENEM para participar.

Média global obtida do ensino médio

Os candidatos podem ingressar na Cásper Líbero usando a média de notas obtidas ao longo de todo o ensino médio (histórico escolar).

Para participar dessa modalidade, os estudantes deverão possuir nota média de ao menos 5 pontos.

Nota obtida nos Vestibulares da Cásper 2023/1

Os candidatos que foram classificados nos vestibulares 2023/1, 2022 ou 2021 poderão usar a nota dos processos seletivos passados para participar do Vestibular de Inverno.

Portadores de diploma de ensino superior

Os estudantes poderão participar do vestibular apresentado diploma de conclusão de curso superior ou certificado de conclusão de curso.