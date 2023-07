último dia de inscrições para modalidade vestibular online

O Centro Universitário Dom Pedro II (Unidompedro) é uma instituição de ensino superior e privada com sede principal em Salvador, Bahia.

A universidade oferece diversos cursos e oportunidades para os seus alunos. Porém, um dos maiores destaques da Unidompedro é o curso de Medicina, disputado por muitos candidatos.

As inscrições para o Vestibular de Medicina da Unidompedro estão abertas. Mas, os candidatos interessados em participar da seleção através da modalidade “vestibular online” deverão se inscrever até às 23h59 desta segunda-feira, dia 17 de julho.

Assim, para que você ainda consiga fazer a sua inscrição, o artigo de hoje separou um resumo sobre o Vestibular de Medicina 2023/2 da Unidompedro. Confira!

Vestibular de Medicina Unidompedro 2023/2: funcionamento da seleção

Nesta edição do Vestibular de Medicina, a Unidompedro irá selecionar os seus futuros alunos por meio de duas modalidades:

Os candidatos deverão optar por uma das duas modalidades no momento da inscrição. Porém, não é mais possível se inscrever nas duas modalidades, uma vez que o prazo para inscrições no processo seletivo via “nota do ENEM” terminou no dia 10 de julho.



Você também pode gostar:

Vestibular de Medicina Unidompedro 2023/2: inscrições terminam nesta segunda-feira (17)

As inscrições do Vestibular de Medicina da Unidompedro estão abertas desde o dia 16 de junho e os estudantes que quiserem concorrer às vagas disponíveis através da modalidade “vestibular online” poderão se inscrever até às 23h59 desta segunda-feira, dia 17 de julho.

Para se inscrever, os interessados deverão preencher o formulário eletrônico disponível na página do vestibular no site da Strix Educação, órgão responsável pelo processo seletivo da Unidompedro.

É importante destacar que os participantes que precisarem de atendimento especial durante a prova deverão indicar a necessidade durante o ato de inscrição.

Acesse o edital do Vestibular de Medicina 2023/2 da Unidompedro para mais informações sobre o procedimento de inscrição no processo seletivo.

Vestibular de Medicina Unidompedro 2023/2: taxa de inscrição

Todos os candidatos deverão pagar uma taxa de inscrição de R$ 350,00 para participar do Vestibular de Medicina 2023/2 da Unidompedro.

O pagamento poderá ser efetuado boleto bancário para os candidatos que pagarem até o dia 13 de julho. Porém, os candidatos que realizarem o pagamento a partir do dia 14 de julho, poderão pagar somente via Pix ou cartão de crédito.

Vestibular de Medicina Unidompedro 2023/2: funcionamento do processo seletivo

O Vestibular de Medicina da Unidompedro prevê a aplicação de uma prova para todos os candidatos que optarem pela modalidade “prova online”.

A prova será aplicada de forma virtual no dia 22 de julho e seguirá o cronograma a seguir:

Prova de Redação: das 14h às 15h20;

Intervalo: das 15h20 às 15h29;

Provas Objetivas: das 15h30 às 18h10.

O exame será formado por 40 questões de múltipla escolha (objetivas) divididas da seguinte forma: 8 questões de Língua Portuguesa, 4 questões de Língua Estrangeira (Inglês), 3 questões de História, 3 questões de Geografia, 4 questões de Matemática, 8 questões de Biologia, 4 questões de Física e 6 questões de Química.

Os candidatos também deverão escrever uma redação em língua portuguesa a partir do tema proposto pelos examinadores durante a prova. O texto deverá ser escrito em formato texto dissertativo-argumentativo e poderá receber nota máxima de até 10 pontos.

Vestibular de Medicina Unidompedro 2023/2: vagas disponíveis

Através do Vestibular de Medicina 2023/2, a Unidompedro irá oferecer 65 vagas para o curso de Medicina ministrado na instituição. Todos os candidatos aprovados no processo seletivo irão ingressar no segundo semestre letivo de 2023.

Do total, 10 vagas serão destinadas para a modalidade “uso da nota do ENEM”, enquanto as 55 restantes serão direcionadas aos estudantes que escolheram a modalidade “vestibular online”.

Segundo as informações presentes no edital do processo seletivo, caso as vagas reservadas para ingresso por meio da nota do ENEM não sejam totalmente preenchidas, as vagas remanescentes serão direcionadas ao ingresso via vestibular online.

Vestibular de Medicina Unidompedro 2023/2: divulgação dos resultados

A divulgação dos resultados dos aprovados no Vestibular através da modalidade “prova online” irá acontecer no dia 28 de julho. O resultado estará disponível na página dedicada ao Vestibular de Medicina da Unidompedro no site da Strix Educação.