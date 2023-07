ÚLTIMO DIA para se inscrever e ganhar quase R$800

Conforme o anúncio oficial do Inep, brasileiros serão selecionados para trabalhar durante a aplicação das provas da próxima edição do ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio.

Os profissionais irão trabalhar em um ou dois dias de prova, compondo a Rede Nacional de Certificadores (RNC). Essa é a sua chance de ganhar quase R$800 em apenas um final de semana.

Porém, é preciso ficar atento: as inscrições para trabalhar no ENEM terminam nesta segunda-feira, dia 24 de julho.

Dessa maneira, para que você ainda consiga fazer a sua inscrição, o artigo de hoje trouxe um resumo completo sobre as vagas para trabalhar no ENEM 2023. Confira!

Trabalhar no ENEM: última chance para quem quiser se inscrever

O Inep, instituto responsável pela realização do ENEM, publicou o edital oficial para o oferecimento de vagas aos interessados em trabalhar como “certificadores” durante a aplicação da prova do ENEM. Esses profissionais serão os responsáveis por garantir que a aplicação da prova do ENEM aconteça segundo os procedimentos descritos no edital da prova.

Os brasileiros não podem perder mais tempo: o período de inscrições para o processo seletivo de certificadores terminam nesta segunda-feira, dia 24 de julho.

As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente de forma online por meio do Sistema da RNC. É importante também você acesse o edital do processo seletivo de certificadores do ENEM 2023 e confira todas as informações essenciais para realizar a sua inscrição.

Para realizar a sua inscrição e trabalhar no ENEM, você deverá seguir este passo a passo:

Acesse o site da RNC e que em “cadastre-se”. Você será redirecionado para a página de cadastro, etapa fundamental que deve ser cumprida antes do início da inscrição. Os profissionais que já possuírem cadastro no sistema poderão somente atualizar os dados cadastrados e iniciar a inscrição;

Após finalizar o seu cadastro, efetue a inscrição. Neste momento, você deverá indicar até três cidades ou sub-regiões para trabalhar como certificador do ENEM;

Após o envio da inscrição, você poderá disso visualizar a página de acompanhamento do processo seletivo com informações sobre as próximas etapas da seleção.

Viu como é fácil se inscrever para trabalhar no ENEM 2023?

Quais as funções dos certificadores do ENEM 2023?

Os certificadores são os profissionais responsáveis por garantir que a aplicação das provas do ENEM aconteça conforme o previsto. Dentre as principais funções, os certificadores deverão registrar os procedimentos de aplicação das provas no sistema eletrônico do Inep, comunicar a qualquer tipo de ocorrência durante as provas e supervisionar a aplicação do exame.



É importante destacar que a atuação dos certificadores poderá variar muito conforme as demandas do Inep. Um profissional pode, por exemplo, trabalhar em um ou dois dias de aplicação das provas do ENEM, conforme demanda. A prova do ENEM, por sua vez, será aplicada nos dias 05 e 12 de novembro.

O horário de trabalho dos certificadores também já foi divulgado pelo Inep: os profissionais deverão, no dia da atuação, comparecer ao local de aplicação às 8h e irão encerrar as atividades às 20h.

Quem pode se inscrever?

Para esta edição da prova do ENEM, o Inep estabeleceu critérios para participação na seleção de certificadores.

As vagas são destinadas aos servidores públicos do Poder Executivo Federal, em efetivo exercício, e também aos professores rede pública de ensino (estadual e municipal), efetivos e em exercício em 2023.

Os participantes devem ter o ensino médio completo e não serão aceitas as inscrições de indivíduos que possuírem algum tipo de parentesco de até terceiro grau com estudantes inscritos na prova do ENEM 2023.

Acesse o edital publicado pelo Inep para consultar mais informações sobre os critérios de participação estabelecidos para o processo seletivo.

Qual será a remuneração dos certificadores do ENEM 2023?

Como mencionamos, será possível ganhar quase R$800 trabalhando como certificador do ENEM. Porém, é importante destacar que a remuneração dos certificadores será dividida em duas modalidades.

Os servidores públicos do Poder Executivo Federal irão receber R$ 32 por hora. Para os professores da rede pública, por sua vez, a remuneração não será calculada por hora, mas por dia de atuação no ENEM: R$ 384 por dia.

Cronograma completo do processo seletivo

O cronograma publicado pelo Inep também possui outras datas importantes que você precisa ter em mente se pretende concorrer a uma das vagas de certificadores do ENEM 2023.

No dia 14 de agosto, os candidatos poderão consultar a confirmação da inscrição individual na Página de Acompanhamento do RNC. Os participantes que não tiveram a inscrição confirmada poderão enviar recursos entre 15 e 21 de agosto e os resultados serão divulgados no dia 01 de setembro.

Ainda no dia 14 de agosto será divulgada também a lista com os participantes convocados para o curso de capacitação à distância promovido pelo Inep.