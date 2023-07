Em julho, o governo federal efetuará o pagamento do derradeiro lote do abono salarial PIS/Pasep no ano de 2023. Desse modo, os trabalhadores contemplados terão direito a receber um valor de até um salário mínimo, totalizando R$ 1.320.

Último lote do abono salarial PIS/Pasep será pago no próximo dia 17

No dia 17 de julho, o governo federal disponibilizará o pagamento do abono salarial PIS/Pasep. Nessa modalidade, serão contemplados os trabalhadores que possuem vínculo empregatício e nasceram nos meses de novembro e dezembro, além dos servidores públicos cujos números de inscrição do Pasep terminam em 8 e 9.

Formas de recebimento para trabalhadores do setor privado (PIS)

Em resumo, para os trabalhadores do setor privado, o pagamento será realizado pela Caixa Econômica Federal. Assim, o valor será creditado diretamente na conta-corrente ou poupança do beneficiário. Mesmo para aqueles que não possuem conta no banco, o valor estará disponível no aplicativo Caixa Tem.

Formas de recebimento para servidores públicos (Pasep)

Já no caso dos servidores públicos, o abono salarial será pago exclusivamente no Banco do Brasil. No entanto, é possível realizar transferência (TED) para contas de mesma titularidade em outras instituições.



Você também pode gostar:

Opções de saque

De forma geral, os trabalhadores beneficiados também poderão sacar o pagamento até o dia 28 de dezembro. Uma vez que o valor estará disponível para saque em caixas eletrônicos e nas casas lotéricas, utilizando o Cartão Social.

Requisitos para ter direito ao abono salarial

Para ter acesso ao benefício, é necessário atender aos seguintes critérios:

Ter recebido em média até dois salários mínimos mensais durante o ano-base (referente a 2021).

Ser inscrito no PIS ou Pasep há cinco anos, no mínimo.

Ter exercido atividade remunerada para pessoa jurídica por um período mínimo de 30 dias em 2021.

Todos os dados devem ter sido corretamente informados pelo empregador ao governo.

Exclusões

Em suma, algumas categorias de trabalhadores não possuem direito ao valor do abono salarial. Entre elas estão as empregadas domésticas, os trabalhadores empregados por pessoa física equiparada à jurídica e os trabalhadores urbanos e rurais empregados por pessoa física.

Total de trabalhadores beneficiados

Conforme informações da Receita Federal, nesta rodada de pagamentos, estima-se que aproximadamente 4 milhões de trabalhadores no Brasil receberão o abono salarial. Certamente, é importante que os trabalhadores verifiquem se possuem direito ao benefício, seguindo os critérios estabelecidos. Bem como, consultem a elegibilidade e o valor de recebimento através do aplicativo Carteira de Trabalho Digital, Caixa Trabalhador ou o portal gov.br.

Cuidados essenciais para evitar golpes relacionados ao abono salarial

Esteja sempre atualizado sobre as datas e informações oficiais relacionadas ao abono salarial. Para isso, acompanhe os comunicados divulgados pelo governo federal, consulte os canais oficiais de informação e evite acreditar em informações duvidosas ou enviadas por fontes não confiáveis.

Verifique a fonte das informações e não clique em links suspeitos

Ao receber e-mails, mensagens de texto, ligações ou qualquer tipo de comunicação sobre o abono salarial, verifique cuidadosamente a fonte. Sendo assim, desconfie de mensagens não solicitadas ou de remetentes desconhecidos.

Além disso, nunca compartilhe informações pessoais, como números de documentos ou senhas, por meio dessas comunicações. Ao obter informações ou esclarecer dúvidas sobre o abono salarial, utilize exclusivamente os canais oficiais de atendimento do governo.

Desse modo, entre em contato com os órgãos responsáveis, como a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil, através dos canais disponibilizados em seus sites ou por telefone.

Fique atento a propostas que prometem facilitar o acesso ao abono salarial em troca de pagamentos adicionais ou taxas. Pois o benefício é pago diretamente pelo governo e não requer intermediários. Desse modo, desconfie de qualquer pessoa ou empresa que solicite dinheiro em troca da liberação do benefício.