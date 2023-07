últimos dias de INSCRIÇÃO; não perca!

O processo seletivo CAIXA 2023 é uma excelente oportunidade para quem deseja alavancar na carreira. Porém, o prazo para inscrição está chegando ao fim. As oportunidades são para todo o Brasil.

O banco informa que as chances são para estudantes dos ensinos médio, técnico e superior de diversas áreas para formar cadastro reserva de estágio.

Com taxa de inscrição gratuita, os interessados poderão se inscrever exclusivamente pela internet até as 12h do dia 14 de julho, neste link.

Vagas processo seletivo CAIXA 2023

Alunos do EJA e ensino médio regular poderão se inscrever nas vagas. Além disso, o processo seletivo CAIXA 2023 é para estudantes dos cursos técnicos em Administração, Comércio, Contabilidade, Finanças, Logística, Marketing, Recursos Humanos, Secretariado, Seguros, Serviços Públicos, Vendas e Segurança do Trabalho.

As oportunidades para universitários serão para: Arquitetura e Urbanismo, Assistente de Projetos Sociais (Pedagogia, Psicologia, Serviços Sociais, Ciências Sociais, Ciências Políticas), Direito, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica.

Requisitos básicos

De acordo com o edital, para participar os estudantes devem:

estar regularmente matriculados em instituições de ensino públicas ou privadas, com frequência efetiva nos cursos de ensino médio regular, ensino médio EJA, técnico e superior, reconhecidos pelo Ministério da Educação, estejam em dia com obrigações eleitorais quando maiores de 18 anos, entre outros requisitos que constam no edital.

A carga horária dos aprovados no processo seletivo CAIXA 2023 varia de 20 a 25 horas por semana e as bolsas dependem da escolaridade do candidato, estando entre R$ 400 a R$ 1.000, além de auxílio-transporte no valor de R$ 130 por mês.



Como serão as provas do processo seletivo CAIXA 2023 ?

As provas serão na modalidade on-line e poderão ser feitas enquanto o período de inscrições estiver aberto. Vale lembrar que também será realizada entrevista somente para os candidatos de nível superior.

A avaliação do processo seletivo CAIXA 2023 vai contar com as seguintes disciplinas:

língua portuguesa, matemática, informática, e conhecimentos específicos.

A validade será até o dia 5 de novembro deste ano, a partir da homologação do resultado final, podendo ser renovado a critério da Caixa Econômica Federal, se houver necessidade.

Edital concurso Caixa com mil vagas

Em 2021, a Caixa liberou um edital com mil vagas voltadas para o público PCD (Pessoa com Deficiência). As vagas foram para técnico bancário tradicional e da área de Tecnologia da Informação (TI).

Os interessados precisaram comprovar nível médio completo, além de se enquadrar, legalmente, na condição de pessoa com deficiência. Documentos comprobatórios foram solicitados.

A etapa objetiva aconteceu por meio da cobrança de 60 questões divididas da seguinte forma:

Técnico bancário tradicional

Conhecimentos Básicos

Língua Portuguesa (dez questões, com valor de um ponto cada);

Matemática Financeira (dez questões, com valor de um ponto cada); e

Conhecimentos Bancários (dez questões, com valor de um ponto cada).

Conhecimentos Específicos

Noções de Probabilidade e Estatística (cinco questões, com valor de um ponto cada);

Conhecimentos de Informática (dez questões, com valor de um ponto cada); e

Atendimento Bancário (15 questões, com valor de um ponto cada).

Técnico bancário de TI

Conhecimentos Básicos

Língua Portuguesa (dez questões, com valor de um ponto cada);

Matemática Financeira (dez questões, com valor de um ponto cada); e

Conhecimentos Bancários (dez questões, com valor de um ponto cada).

Conhecimentos Específicos

Tecnologia da Informação (30 questões, com valor de um ponto cada).

A aprovação no concurso CAIXA deveu-se ao desempenho igual ou superior a 50% da prova total, assim como no que se refere aos conhecimentos básicos e específicos.

A seleção ainda contou com etapa discursiva em que os candidatos forma submetidos a uma redação de caráter dissertativo.

Lista dos concursos federais

Os esclarecimentos vieram através da ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck. São 4.436 vagas. Veja lista:

MAPA (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento) : 440 vagas para Técnico, Agente e Auditor-Fiscal;

: 440 vagas para Técnico, Agente e Auditor-Fiscal; INMET (Instituto Nacional de Meterologia) : 80 vagas para Analista e Tecnologista;

: 80 vagas para Analista e Tecnologista; INCRA (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária) : 742 vagas para Analista e Engenheiro;

: 742 vagas para Analista e Engenheiro; MEC (Ministério da Educação) : 220 vagas para Técnico;

: 220 vagas para Técnico; INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) : 50 vagas para Pesquisador;

: 50 vagas para Pesquisador; CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) : 50 vagas para Analista;

: 50 vagas para Analista; FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação) : 100 vagas para Especialista;

: 100 vagas para Especialista; MRE (Ministério das Relações Exteriores ): 50 vagas + 50 CR para Oficial de Chancelaria;

): 50 vagas + 50 CR para Oficial de Chancelaria; INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial) : 120 vagas Analista de Planejamento, Pesquisador e Tecnologista;

: 120 vagas Analista de Planejamento, Pesquisador e Tecnologista; INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia) : 100 vagas para Analista Executivo e Pesquisador;

: 100 vagas para Analista Executivo e Pesquisador; DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) : 100 vagas para Analista;

: 100 vagas para Analista; MME (Ministério de Minas e Energia) : 30 vagas para Administrador;

: 30 vagas para Administrador; Carreiras transversais – Infraestrutura (diversos órgãos) : 300 vagas para Analista;

: 300 vagas para Analista; Carreiras transversais – Tecnologia da Informação (diversos órgãos) : 300 vagas para Analista;

: 300 vagas para Analista; AFT: 900 vagas para Auditor-Fiscal do Trabalho;