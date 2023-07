Últimos dias de inscrição para concurso do Exército Brasileiro; confira os requisitos e participe

Essa é a última semana de inscrição para o concurso do Exército Brasileiro.

O edital refere-se ao concurso para admissão aos cursos de Formação de Oficiais do Quadro Complementar (CFO/QC) e de Formação de Oficiais do Quadro de Capelães Militares (CFO/QCM), ambos para Escola de Saúde e Formação Complementar do Exército (EsFCEx) para o ano de 2024.

Os interessados tem até a próxima quarta-feira, dia 02 de agosto, para efetivar a participação no certame.

A seleção contempla candidatos com nível superior completo em diferentes especialidades.

Cargos e Vagas Exército Brasileiro

Ao todo, o Exército Brasileiro oferece 35 vagas para contratação imediata para o posto de Oficial nos quadros complementar e de capelões.

Confira a disponibilidade de vagas por cargo a seguir:

Formação de Oficiais do Quadro Complementar (CFO/QC)

Administração – 1 vaga;

Ciências Contábeis – 3 vagas;

Direito – 8 vagas;

Enfermagem – 6 vagas;

Estatística – 1 vaga;

Informática – 3 vagas;

Magistério Biologia – 1 vaga;

Magistério Espanhol – 1 vaga;

Magistério Física – 1 vaga;

Magistério Inglês – 1 vaga;

Magistério Matemática – 2 vagas;

Magistério Português – 2 vagas;

Magistério Química – 1 vaga;

Psicologia – 1 vaga.



Formação de Oficiais do Quadro de Capelães Militares (CFO/QCM)

Padre Católico Romano – 2 vagas;

Pastor Evangélico – 1 vaga.

Qual a remuneração?

Os candidatos aprovados para o curso da EsFCEx tem direito a remuneração inicial de R$ 8.245,00. Ao fim do curso de formação, o salário passa a contar também com adicional militar no valor de R$ 1.566,55, totalizando R$ 9.811,55.

Além da remuneração mensal, os candidatos aprovados ainda tem direito a benefícios como assistência médico-hospitalar, odontológica, psicológica e social.

Fora isso, o Exército Brasileiro também oferece aos aprovados oportunidades de desenvolvimento na carreira, através de cursos de especialização e pós-graduação.

Quem pode se inscrever?

Para concorrer a uma das vagas, o candidato ao Curso de Formação de Oficiais do Quadro Complementar ou para o Curso de Formação de Oficiais do Quadro de Capelães Militares deve comprovar os seguintes requisitos:

Requisitos comuns a todos os candidatos:

Ser brasileiro nato;

Ter idade máxima de 32 anos;

Diploma de nível superior na especialidade de inscrição;

Apresentar carteira de identidade civil ou militar, certidão de nascimento ou de casamento (esta última, se for o caso);

Apresentar comprovante de inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF), por intermédio da apresentação de um dos seguintes documentos: Cartão do CPF, Carteira de Identidade, Carteira Nacional de Habilitação, Carteira de Trabalho, desde que neles conste o número de inscrição no CPF, ou Comprovante de Inscrição no CPF impresso a partir da página da Receita Federal na internet;

Ter, no mínimo, 1,60m (um metro e sessenta centímetros) de altura, se do sexo masculino, ou 1,55m (um metro e cinquenta e cinco centímetros) de altura, se do sexo feminino;

Apresentar o título de eleitor, com a respectiva certidão da Justiça Eleitoral, comprovando estar em dia com a Justiça Eleitoral;

Se ex-integrante de qualquer uma das Forças Armadas ou de Força Auxiliar, não ter sido demitido ex officio por ter sido declarado indigno para o oficialato ou com ele incompatível, excluído ou licenciado a bem da disciplina, salvo em caso de reabilitação;

Se praça da ativa de Força Armada ou de Força Auxiliar, apresentar as folhas de alterações relativas ao último semestre do período de serviço prestado, constando, obrigatoriamente, a classificação do seu comportamento, comprovando estar classificado, nos termos do Regulamento Disciplinar do Exército, no mínimo, no comportamento “BOM”, ou em classificação equivalente da Força a que pertença.

Inscrições Concurso Exército Brasileiro

Os interessados em participar do concurso do Exército Brasileiro têm até o dia 2 de agosto de 2023 para realizar a inscrição no certame.

O preenchimento da ficha de inscrição deve ser feito diretamente pelo site da EsFCEx.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 150,00.

Etapas concurso Exército Brasileiro

O concurso público para o Exército Brasileiro contará com as seguintes etapas:

Exame intelectual;

Verificação documental preliminar;

Inspeção de saúde;

Exame de aptidão física;

Avaliação psicológica,

Revisão médica.

A aplicação do exame intelectual está prevista para o dia 3 de setembro de 2023.

Clique aqui para ler o edital na íntegra e conferir maiores informações sobre o certame.