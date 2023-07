últimos dias de inscrição para prefeitura de Guanambi

Mais um concurso Bahia. Dessa vez, a prefeitura de Guanambi anuncia que as inscrições do edital com 472 vagas estão chegando ao fim.

Os interessados poderão se inscrever até o dia 18 de julho no site da banca, o IBAM. Os candidatos terão que efetuar o pagamento de uma taxa que varia de acordo com o nível exigido:

Nível Médio/técnico: R$ 95,00

Nível Superior: R$ 125,00

Vagas concurso Bahia

Confira a seguir a lista de oportunidades e salários ofertados de acordo com cada cargo:

Nível Médio/técnico

Agente de Trânsito : 15 vagas (R$ 1.368,41 + Gratificação por Produtividade)

: 15 vagas (R$ 1.368,41 + Gratificação por Produtividade) Técnico em Enfermagem : 80 vagas (R$ 1.440,04)

: 80 vagas (R$ 1.440,04) Assistente Administrativo I : 60 vagas (R$ 1.320,00)

: 60 vagas (R$ 1.320,00) Auxiliar de Saúde Bucal : 15 vagas (R$ 1.368,41)

: 15 vagas (R$ 1.368,41) Fiscal de Obras 03 vagas (R$ 1.368,41)

03 vagas (R$ 1.368,41) Fiscal Sanitário : 02 vagas (R$ 1.368,41)

: 02 vagas (R$ 1.368,41) Fiscal Tributário : 02 vagas (R$ 1.368,41 + Gratificação por Produtividade)

: 02 vagas (R$ 1.368,41 + Gratificação por Produtividade) Técnico de Informática : 02 vagas (R$ 1.368,41)

: 02 vagas (R$ 1.368,41) Técnico em Laboratório : 05 vagas (R$ 1.368,41)

: 05 vagas (R$ 1.368,41) Técnico em Radiologia : 05 vagas (R$ 1.549,69)

: 05 vagas (R$ 1.549,69) Tradutor e Interprete de Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS : 05 vagas (R$ 1.302,00)

: 05 vagas (R$ 1.302,00) Topógrafo: 01 vaga (R$ 2.495,94)

Nível Superior



Analista de Controle Interno : 01 vaga (R$ 3. 863,74)

: 01 vaga (R$ 3. 863,74) Analista de Sistema : 01 vaga (R$ 3. 863,74)

: 01 vaga (R$ 3. 863,74) Arquiteto : 01 vaga (R$ 4.797,64)

: 01 vaga (R$ 4.797,64) Assistente Social : 15 vagas (R$ 2.722,02)

: 15 vagas (R$ 2.722,02) Auditor Fiscal : 02 vagas (R$ 3.604,28 + Gratificação por Produtividade)

: 02 vagas (R$ 3.604,28 + Gratificação por Produtividade) Bibliotecário : 01 vaga (R$ 2.722,02)

: 01 vaga (R$ 2.722,02) Biomédico : 04 vagas (R$ 3.490,93)

: 04 vagas (R$ 3.490,93) Cirurgião-Dentista (especialidades): 04 vagas (R$ 3.367,66)

(especialidades): 04 vagas (R$ 3.367,66) Contador : 01 vaga (R$ 2.722,02)

: 01 vaga (R$ 2.722,02) Educador Físico : 02 vagas (R$ 2.722,02)

: 02 vagas (R$ 2.722,02) Enfermeiro: 70 vagas (R$ 3.746,88)

70 vagas (R$ 3.746,88) Engenheiro Civil : 02 vagas (R$ 3.537,13)

: 02 vagas (R$ 3.537,13) Farmacêutico-Bioquímico : 05 vagas (R$ 3.490,93)

: 05 vagas (R$ 3.490,93) Fisioterapeuta : 15 vagas (R$ 3.490,93)

: 15 vagas (R$ 3.490,93) Fonoaudiólogo : 02 vagas (R$ 3.490,93)

: 02 vagas (R$ 3.490,93) Médico: 30 vagas (R$ 7.526,39)

30 vagas (R$ 7.526,39) Médico Especialista (várias especialidades): 49 vagas (R$ 4.704,02)

(várias especialidades): 49 vagas (R$ 4.704,02) Médico Plantonista : 35 vagas (R$ 6.773,74)

: 35 vagas (R$ 6.773,74) Nutricionista : 05 vagas (R$ 3.408,27)

: 05 vagas (R$ 3.408,27) Odontólogo : 12 vagas (R$ 4.083,82)

: 12 vagas (R$ 4.083,82) Psicólogo : 15 vagas (R$ 3.652,22)

: 15 vagas (R$ 3.652,22) Terapeuta Ocupacional : 03 vagas (R$ 3.490,93)

: 03 vagas (R$ 3.490,93) Veterinário: 01 vaga (R$ 2.722,02)

Como serão as provas deste concurso Bahia

A data das provas do concurso Guanambi é diferente, 20 de agosto (edital 01) e 10 de setembro (edital 02). Por sua vez, o certame será composto por estas fases:

Provas Objetivas : de caráter classificatório e eliminatório, para todos os cargos ;

: de caráter classificatório e eliminatório, para ; Prova de Títulos: de caráter classificatório, para cargos de nível superior ;

de caráter classificatório, para cargos de ; Prova Prática: de caráter classificatório e eliminatório, para o cargo de Tradutor e Intérprete de Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS.

A quantidade de questões também será diferente, 40 para médio e 50 para nível superior. Referente à prova de títulos, serão apresentados pelos candidatos aos cargos de nível superior que tenham sido aprovados e classificados nas provas objetivas até 10 vezes o número de vagas por cargo, mais os empatados na última nota.

A pontuação do concurso Bahia vai levar em conta os seguintes pontos:

Curso de Especialização em Pós-Graduação com o mínimo de 360 horas/aula cada, desde que guarde relação direta com as atribuições do cargo para o qual o candidato prestará prova e não seja requisito para provimento do cargo, mediante apresentação de cópia autenticada em cartório do certificado ou diploma de conclusão e/ou histórico escolar: 01 ponto, podendo apresentar até 02 certificados;

Mestrado: reconhecido pelo MEC – Ministério da Educação, desde que guarde relação direta

com o cargo para o qual o candidato prestará prova, mediante apresentação de cópia

autenticada em cartório do certificado ou diploma de conclusão e Título de Mestre: 03 pontos, podendo apresentar 01 certificado;

Doutorado: reconhecido pelo MEC – Ministério da Educação, desde que guarde relação direta com as atribuições do cargo para o qual o candidato prestará prova, mediante apresentação de cópia autenticada em cartório do certificado ou diploma de conclusão e Título de Doutor: 05 pontos, podendo apresentar 01 certificado

Sobre a prova prática concurso Bahia

Será aplicada aos candidatos ao cargo de Tradutor e Intárprete de Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS que tenham sido aprovados e classificados nas provas objetivas. A estrutura, por sua vez, se dará da seguinte forma:

Texto para tradução/interpretação em LIBRAS;

Vídeo em LIBRAS para tradução/interpretação em Língua Portuguesa (modalidade Voz).

Contudo, os critérios desta fase do concurso Guanambi que são levados em conta são:

Desenvolvimento da LIBRAS;

Entendimento do Contexto;

Estrutura das Frases;

Parâmetros da LIBRAS.

Outros concursos na Bahia

A Prefeitura de Mata de São João anuncia edital com 53 vagas e remuneração de até R$ 2.570,53. As vagas são para os seguintes cargos:

Médico Clínico Plantonista (1);

Médico Pediatra Plantonista (1);

Médico Cardiologista Ambulatorial (1);

Médico Cirurgião Ambulatorial (1);

Assistente Social (2);

Psicólogo (2);

Professor NIV – Língua Portuguesa (3);

Professor NIV – Geografia (1);

Professor NIV – Artes (4);

Professor NIV – Educação Física (2);

Professor NIV – Series Iniciais (35).

As inscrições poderão ser feitas até o dia 17 de julho de 2023, por meio do endereço eletrônico https://concursos.msconc.com.br. O valor da taxa de inscrição será de R$ 100,00.

Este concurso Bahia vai contar com algumas etapas:

Prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório com 35 questões de língua portuguesa, raciocínio lógico/matemática e conhecimentos específicos.

de caráter eliminatório e classificatório com 35 questões de língua portuguesa, raciocínio lógico/matemática e conhecimentos específicos. Prova de títulos, de caráter apenas classificatório;

de caráter apenas classificatório; Avaliação didática, de caráter eliminatório e classificatório apenas para Professores;

de caráter eliminatório e classificatório apenas para Professores; Avaliação psicológica, de caráter eliminatório.

Vale lembrar que a fase objetiva está marcada para 06 de agosto.