últimos dias de inscrição; salários até R$ 10,4 mil

Os interessados em concorrer a uma das vagas do concurso público da Polícia Militar do Estado do Acre (PM – AC) tem somente até a próxima segunda-feira, dia 24, para realizar a inscrição no certame.

Para efetivar a participação, o interessado deve acessar o site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), banca responsável pela organização do concurso.

As oportunidades são para cargos de nível superior.

Os salários vão de R$ 8.129,55 a R$ 10.423,73 mensais.

Vagas e salários Concurso PM AC

Ao todo, a PM AC oferece 36 vagas para contratação imediata aos postos de Aluno Oficial Combatente e Segundo Tenente Estagiário.

Confira a disponibilidade de vagas por cargo a seguir:

Nível superior completo

Aluno Oficial Combatente – 27 vagas;

Segundo Tenente Estagiário de Saúde – Cirurgião Dentista – 1 vaga;

Segundo Tenente Estagiário de Saúde – Cirurgião Dentista Bucomaxilofacial – 1 vaga;

Segundo Tenente Estagiário de Saúde – Médico Obstetra e Ginecologista – 2 vagas;

Segundo Tenente Estagiário de Saúde – Médico Pediatra – 2 vagas;

Segundo Tenente Estagiário de Saúde – Médico Clínico Geral – 2 vagas;

Segundo Tenente Estagiário de Saúde – Médico Ortopedista e Traumatologista – 1 vaga.

Os salários oferecidos pela PM AC variam entre R$ 8.129,55 (Aluno Oficial) a R$ 10.423,73 (2º Tenente Estagiario).

Quem pode se candidatar?

Para concorrer a uma das vagas, o candidato deve atender aos seguintes requisitos:



Possuir nacionalidade brasileira; no caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento do gozo dos direitos políticos consoante a legislação vigente;

Encontrar-se em dia com as obrigações militares nos termos da Lei de Serviço Militar, no caso de candidato do sexo masculino;

Possuir, no mínimo, 18 anos de idade no ato da matrícula no Curso de Formação;

Para o cargo de Aluno Oficial Combatente, ter, no máximo, 32 anos de idade no ato da inscrição;

Para o cargo de 2º Tenente Estagiário de Saúde, ter, no máximo, 40 anos de idade, no ato da Inscrição;

Ficam isentos desta exigência, os militares estaduais do Acre que se encontrarem em atividade na instituição militar a qual integram, nos termos do art. 11, §6º da Lei Complementar n. º 164, e suas alterações;

Possuir estatura mínima de 1,60 m para candidatos do sexo masculino e 1,55 m para candidatas do sexo feminino, conforme Estatuto dos militares Lei complementar nº 164, de 3 de julho 2006 e suas alterações;

Diploma, devidamente registrado, de conclusão do curso de graduação de bacharel em direito, fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação – MEC, para o cargo de aluno oficial combatente, devendo ser apresentado no ato da matrícula e de medicina com especialização na área desejada para o cargo de 2º Tenente Estagiário.

Inscrições Concurso PM AC

Os interessados em participar do concurso da PM AC têm até a próxima segunda-feira, dia 24 de julho de 2023, para realizar a inscrição no certame.

O preenchimento da ficha de inscrição deve ser feito diretamente pelo site da FGV.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 106,00. O pagamento da taxa deve ser efetuado até o dia 25 de julho.

Atribuições de cargo Concurso PM AC

Confira a seguir as principais funções de acordo com cada cargo:

Aluno Oficial Combatente

Durante o Curso de Formação:

Exercer atividade estudantil, em regime de semi-internato e internato, durante o período de duração do curso de formação. Durante o estágio probatório, como Aspirante – a – Oficial PM, e após a promoção ao 1º posto do oficialato (2º Tenente):

Cumprir as atribuições e obrigações inerentes ao cargo policial-militar, no sentido de exercer atividades compatíveis com o correspondente grau hierárquico, abrangendo a direção, fiscalização, supervisão, coordenação, planejamento, orientação, execução e controle da administração policial militar e das operações policiais militares, bem como presidir procedimentos administrativos e de polícia judiciária militar, na forma da legislação ou regulamentação específica.

2º Tenente Estagiário de Saúde

Durante o Estágio de Adaptação: exercer atividade estudantil, em regime de semi-internato e/ou internato;

Após estágio: gerir as atividades administrativas e técnico operacionais afetas ao cargo;

Atuar sempre em consonância com o planejamento estratégico e determinações operacionais da Diretoria de Saúde da Polícia Militar;

Prestar assistência médica integral aos policiais militares e seus dependentes nos níveis ambulatorial e de urgência.

Etapas concurso PM AC

O concurso público para a PM AC contará com as seguintes etapas:

Prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos.

de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos. Prova de títulos de caráter classificatório.

Haverá também teste de aptidão física, exame psicotécnico, exame médico e toxicológico e investigação criminal e social.

A aplicação da prova objetiva está prevista para o dia 3 de setembro de 2023.

Clique aqui para ler o edital na íntegra e conferir maiores informações como o cronograma completo e o conteúdo programático das provas.