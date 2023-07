últimos dias de inscrição; vagas para NÍVEL MÉDIO

O concurso CRO AP (Conselho Regional de Odontologia do Amapá) está com edital na praça para nível médio. As inscrições estão chegando ao fim.

Os interessados poderão se inscrever ate o dia 19 de julho de 2023 através do site da banca Quadrix ao custo de R$ 65,00.

Vagas concurso CRO AP

Ao todo são 45 vagas entre imediatas e cadastro reserva para o cargo de Assistente Administrativo. Veja a tabela:

CARGOS VAGAS SALÁRIO Assistente Administrativo 45 (3 + 42 CR) R$ 1.617,78

+ benefícios

Em caso de admissão, os candidatos contratados receberão, além da remuneração base, os benefícios que estiverem em vigor na época da admissão ou readmissão, desde que preenchidos os requisitos legais e as regras estabelecidas em Normas Internas, segundo o edital.

Requisitos básicos concurso CRO AP

O concurso informa que o candidato deverá ter os seguintes requisitos básicos:

a) ser aprovado em todas as fases do concurso público;

b) ter a nacionalidade brasileira ou portuguesa e, no caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo Estatuto de Igualdade en tre Brasileiros e Portugueses, com reconhecimento do gozo dos direitos políticos, nos termos do § 1º do art. 12 da Constituição Federal;



c) estar em gozo dos direitos políticos;

d) estar quite com as obrigações militares, em caso de candidato do sexo masculino;

e) estar quite com as obrigações eleitorais;

f) possuir os requisitos exigidos para o exercício do cargo, conforme o Anexo II deste edital;

g) ter idade mínima de 18 anos completos na data da contratação;

h) apresentar atestado de prévia aprovação de aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo;

i) apresentar declaração de que não acumula cargo ou função pública, ou proventos de inatividade, ressalvadas as possibilidades de acumulação lícita previstas no Inciso XVI do art. 37 da Constituição Federal;

j) ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições correspondentes ao cargo;

k) não estar cumprindo sanção por inidoneidade, aplicada por qualquer órgão público ou entidade das esferas federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal; e l) cumprir as determinações deste edital

Como serão as provas do concurso CRO AP?

As provas estão marcadas para 03 de setembro. O certame é composto de fase objetiva e etapa discursiva. A etapa objetiva cobrará a resolução de 120 questões do tipo “certo” ou “errado”, das seguintes disciplinas:

língua portuguesa;

raciocínio lógico e matemático;

informática;

legislação e ética na administração pública;

atualidades;

conhecimentos específicos.

Será reprovado na prova objetiva e eliminado do concurso público o candidato que se enquadrar em pelo menos um dos itens a seguir:

a) obtiver nota inferior a 10,00 pontos na área de conhecimentos básicos;

b) obtiver nota inferior a 8,00 pontos na área de conhecimentos complementares;

c) obtiver nota inferior a 12,00 pontos na área de conhecimentos específicos;

d) obtiver nota inferior a 34,00 pontos na nota final da prova objetiva; e) não estiver classificado para a correção da prova discursiva.

A prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, valerá 10,00 pontos e consistirá na elaboração de texto dissertativo, com extensão mínima de 20 linhas e máxima de 30 linhas, a respeito de tema relacionado aos conhecimentos básicos (Atualidades)

Desempate concurso CRO AP

Em caso de desempate, o certame vai levar em conta os seguintes critérios:

a) idade igual ou superior a 60 anos, até o último dia de inscrição neste concurso público, conforme o art. 27, parágrafo único, da Lei

Federal nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, e suas alterações (Estatuto do Idoso);

b) maior nota final na prova objetiva;

c) maior nota final na prova discursiva;

d) maior nota em conhecimentos específicos da prova objetiva;

e) maior nota em conhecimentos básicos da prova objetiva;

f) maior nota em conhecimentos complementares da prova objetiva;

g) maior idade; e

h) exercício da função de jurado (conforme art. 440 do Código de Processo Penal).

Acesse o edital completo aqui