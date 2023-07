ÚLTIMOS DIAS para trabalhar no ENEM ganhando quase R$800

O Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) é uma das provas mais conhecidas e importantes do Brasil. Todos os anos, milhões de estudantes participam desse certame com o objetivo de ingressar no ensino superior. No entanto, além dos candidatos, também é possível trabalhar no ENEM como certificador, garantindo a aplicação correta e a integridade do exame.

A Importância do ENEM no Brasil

O ENEM foi criado em 1998 com o objetivo de avaliar a qualidade da educação no país. Ao longo dos anos, a prova passou a ser utilizada como forma de ingresso nas universidades brasileiras. Atualmente, as notas do ENEM são reconhecidas por diversas instituições de ensino e podem ser utilizadas em diferentes processos seletivos.

O Papel dos Certificadores do ENEM 2023

Os certificadores são responsáveis por garantir que a aplicação do ENEM ocorra de forma correta e segura. Eles devem estar atentos a situações de risco durante a realização do exame, verificando e certificando in loco os procedimentos de aplicação. Isso inclui a entrega, integridade, guarda e abertura dos malotes com os cadernos de questões, a capacitação e atuação da equipe de aplicação, além da abertura e fechamento dos portões e o início e encerramento das provas nos horários estabelecidos.

Requisitos para se Tornar um Certificador do ENEM 2023

Para atuar como certificador do ENEM 2023, é necessário ser servidor público efetivo e estar em exercício na docência. Além disso, é preciso possuir um smartphone ou tablet compatível com os sistemas operacionais Android ou iOS, com acesso à internet móvel. Os interessados também devem ter disponibilidade para realizar a capacitação, cuja data será informada aos candidatos que cumprirem os requisitos exigidos.

Inscrições para Trabalhar no ENEM 2023

As inscrições para trabalhar como certificador do ENEM 2023 estão abertas e podem ser realizadas no site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP). O prazo para se inscrever vai até o dia 24 de julho de 2023. É importante ficar atento aos prazos e não perder essa oportunidade de contribuir para a realização de um dos exames mais importantes do país.

Remuneração e Seleção dos Certificadores

Os certificadores do ENEM 2023 receberão uma remuneração de R$ 384,00 por dia de trabalho, o que corresponde a R$ 32,00 por hora trabalhada. Ao participar dos dois dias de aplicação do exame, os profissionais receberão um total de R$ 768,00. A seleção dos certificadores será realizada por meio de uma capacitação oferecida na modalidade EAD, sendo considerados aptos aqueles que obtiverem um rendimento acima de 70%.



Convocação dos Aprovados

Os certificadores aprovados serão convocados com antecedência mínima de 30 dias em relação à data do exame. A convocação será realizada por meio do site do INEP, portanto, é importante acompanhar todo o processo e ficar atento às informações divulgadas.

A Importância do Trabalho dos Certificadores no ENEM

O trabalho dos certificadores é fundamental para garantir a lisura e a segurança do ENEM. Ao atuarem como fiscalizadores durante a aplicação do exame, eles contribuem para que todos os estudantes tenham as mesmas oportunidades e sejam avaliados de forma justa. Além disso, sua participação ajuda a manter a credibilidade do ENEM como um dos principais processos seletivos do país.

Como se Tornar um Certificador do ENEM 2023

Se você atende aos requisitos e tem interesse em trabalhar como certificador do ENEM 2023, não perca tempo e faça sua inscrição no site do INEP. Lembre-se de cumprir todos os prazos e requisitos exigidos no edital para garantir a sua participação no processo seletivo. Essa é uma oportunidade de contribuir para a educação do país e ganhar uma remuneração pelo seu trabalho.

Trabalhar como certificador do ENEM 2023 é uma oportunidade de contribuir para a realização de um dos exames mais importantes do Brasil. Além de garantir a aplicação correta e segura do exame, os certificadores têm a chance de receber uma remuneração pelo seu trabalho. Se você atende aos requisitos e tem interesse nessa função, não deixe de se inscrever dentro do prazo estabelecido. Acompanhe todas as etapas do processo seletivo e esteja preparado para desempenhar um papel fundamental na educação do país.