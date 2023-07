Uma advogada americana está procurando um marido e está postando a oferta nas redes sociais: ela está oferecendo tanto dinheiro para encontrar o homem certo

A americano de 35 anos chamado Eve Tilley-Coulsonque trabalha como advogada em Los Angeles, está cansada de não ter um parceiro.

A mulher tentou de todas as maneiras possíveis, mas não teve sorte. É por isso que ela passou a oferecer dinheiro para a pessoa que pode encontrar um futuro marido para ela, e para isso ela está oferecendo uma boa quantia em dinheiro.

Tilley-Coulson quer dar outra chance ao amor e publicou sua oferta nas redes sociais. Especificamente, o advogado está oferecendo nada mais e nada menos que 5.000 dólares para quem puder encontrar um marido para ela.

O vídeo já tem mais de um milhão de visualizações

Tilley-CoulsonA experiência de relacionamentos não tem sido a melhor para ela, pois, segundo seu depoimento, ela buscou o amor em todos os lugares: nos bares, no trabalho, na universidade ou na igreja.

No entanto, as relações acabam sempre, pelo que a advogada decidiu publicar a oferta no TikTok, onde acumulou mais de 100 mil seguidores na plataforma. O vídeo viralizou e já conta com mais de um milhão de visualizações.

Infobae revelou que a mulher está solteira há cinco anos e acha que agora vale a pena conhecer um homem, pois tem percebido “mudanças” no comportamento do gênero masculino.

Os requisitos que um homem deve cumprir

Os requisitos para um homem se casar Eve Tilley-Coulson são que ele não deve ter sido casado antes, deve ter entre 27 e 40 anos, deve ter pelo menos um metro e oitenta de altura e deve ter um senso de humor “britânico” espirituoso, diz ela.

O advogado não se importa com posições políticas ou crenças religiosas. “Minha única exigência física real é que ele seja alto, já que sou alta e tenho 1,79”, revelou ela.