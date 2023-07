Uma largada, um gol: New Minnesota United assinando já fora da marca

Fou muitos jogadores, entrar e se adaptar a uma nova equipe pode ser difícil. É um processo ainda mais desafiador quando a transferência acontece no meio da temporada – e esse novo time está em uma nova liga, em um novo país.

Mas Teemu Pukki já está enfrentando o desafio em Minnesota United. Em seu primeiro MLS começa na quarta-feira, o Finlândia estrela marcou seu primeiro gol na América do Norte, ajudando seu novo clube a uma grande vitória sobre o Houston Dynamo.

Nova contratação mostra sua classe

Minnesota United adquirido Cabra no início da janela de transferência de julho para preencher um Jogador Designado slot e adicionar algum soco de golo muito necessário para um dos Liga principal de futebolos piores trajes de ataque. E em apenas sua segunda participação no clube, o jogador de 33 anos já entregou.

Pukki – que está jogando fora da Europa pela primeira vez em seus 15 anos de carreira – disparou para o espaço aberto, permaneceu em jogo e finalizou a chance com habilidade. A assistência foi para outro Jogador Designado Emanuel Reynoso — cuja pré-temporada disputa com o clube parece estar firmemente no passado.

Pukki para ajudar no playoff?

Minnesota Unitedvitória de sobre Houston trouxe sua soma de pontos para 27 em 21 jogos nesta temporada – e a vitória sobre um rival direto para a classificação nos playoffs pode ser enorme no final da temporada.

MinnesotaA vitória de ‘s coloca-o a um ponto do nono lugar, o que seria bom o suficiente para se qualificar para a nova rodada de play-in contra o time oito colocado na Conferência Oeste.

Minnesota também ficou a dois pontos do sexto lugar Austin FC na classificação apertada – e a crescente química entre Cabra e reynoso pode em breve ver o mergulhões disparar na classificação.