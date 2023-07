Uma olhada no suposto romance de Kim Kardashian e Tom Brady

Rrumores continuam girando em relação a um possível romance entre Kim Kardashian e Tom Brady.

O fundador do Skims está saindo de um relacionamento de alto nível com o ex-marido Kanye West e ex-namorado Pete Davidsoncom fãs ansiosos para ver com quem ela terminará em seguida.

A própria Kim só aumentou a intriga durante uma aparição no ‘Quem está no meu banheiro’ de Hailey Bieber‘ em junho, admitindo que tem uma queda por alguém.

“Eu quase quero tomar uma bebida porque eu meio que quero que isso se torne realidade”, disse Kim durante um jogo de Truth or Shot com Hailey.

Ela também acrescentou que sua paixão não sabe sobre seus sentimentos, acrescentando: “Estou mais em privacidade hoje em dia”.

Kardashian e Brady são vistos na mesma festa

Os fãs estão curiosos para saber se há algo acontecendo entre Kardashian e Brady depois que eles foram vistos na mesma festa de 4 de julho realizada por Fanáticos CEO Michael Rubin.

Enquanto alguns fãs começaram a especular depois que os dois foram vistos próximos um do outro, uma fonte disse ao Entertainment Tonight e à Us Weekly que os dois são apenas amigos.

O próprio Rubin refutou as alegações de que o casal estava flertando, dizendo ao Entertainment Tonight: “Honestamente, eles são apenas amigos. São apenas rumores malucos que circulam por aí.”

Tanto Kardashian quanto Brady mantiveram silêncio sobre os rumores, com uma fonte dizendo à People que nada é iminente entre os dois.

“Kim está muito focada em seus filhos e negócios, e não em um relacionamento no momento”, afirmou a fonte.