Se você está procurando uma oportunidade de negócio lucrativa, considere se tornar um franqueado da 5àsec. A rede de lavanderias é uma das líderes mundiais no setor, com mais de 50 anos de experiência e presença em mais de 30 países.

Neste artigo, você conhecerá a história da 5àsec, os serviços oferecidos pela franquia, porque ela se destaca da concorrência, além de saber as razões que levam a ser uma oportunidade lucrativa para empreendedores.

A franquia 5àsec

A 5àsec foi criada em 1968 por Paul de Montclos, um empresário francês que viu a oportunidade de inovar no mercado de limpeza de roupas. Assim, a ideia era desenvolver um processo de lavagem menos agressivo e mais eficiente do que os existentes na época.

Desse modo, nasceu a rede, que se tornou conhecida pela tecnologia de limpeza a seco com solventes orgânicos, menos prejudiciais ao meio ambiente e à saúde das pessoas. Em seguida, a marca se expandiu para outros países na década de 1970 e hoje é uma das principais referências no setor de lavanderias.

Serviços oferecidos pela franquia 5àsec

A 5àsec oferece uma ampla variedade de serviços de limpeza, para atender às necessidades dos mais diversos clientes. Dessa forma, entre os principais serviços estão:



Lavagem a seco e a água

Usa tecnologia de ponta para garantir a limpeza e a conservação das roupas dos clientes. O processo de lavagem a seco é feito com solventes orgânicos, que removem as sujeiras e as manchas sem danificar as fibras do tecido. Enquanto, a lavagem a água é indicada para roupas mais delicadas, que não podem ser lavadas a seco.

Impermeabilização

Tem um sistema exclusivo de impermeabilização, que protege as roupas contra água, sujeira e manchas. Dessa forma, o processo ocorre com produtos que não afetam as características do tecido, mantendo a aparência e a qualidade da peça.

Tingimento

Oferece serviços de tingimento de roupas, para renovar a cor e a aparência de peças desbotadas ou manchadas. Ainda, a lavagem ocorre com produtos de alta qualidade, que garantem uma cor uniforme e duradoura.

Por que a franquia 5àsec se destaca da concorrência?

A rede se destaca da concorrência por diversos motivos. Em primeiro lugar, a marca tem uma longa história de inovação e desenvolvimento de tecnologias avançadas para a limpeza de roupas.

Além disso, a rede de lavanderias oferece uma ampla variedade de serviços, que atendem às necessidades dos mais diversos clientes. Ainda, a rede também se diferencia pelo atendimento personalizado, que busca entender as necessidades e os desejos dos clientes para oferecer soluções eficientes e personalizadas.

A franquia 5àsec oferece um modelo de negócio lucrativo e seguro, com suporte completo aos franqueados, desde a escolha do ponto comercial até o treinamento da equipe e a gestão do negócio.

Investimento necessário para abrir uma franquia 5àsec

O investimento necessário para abrir uma franquia varia de acordo com o tamanho da loja e o local escolhido. Em geral, estima-se que o investimento inicial fique entre R$ 500 mil e R$ 1,5 milhão, incluindo a taxa, reforma do imóvel, equipamentos, estoque inicial e capital de giro.

Aliás, é importante lembrar que esse investimento pode ser parcelado em até 60 meses, o que torna o negócio ainda mais acessível para os empreendedores.

Como se tornar um franqueado da 5àsec

Se você está interessado em se tornar um franqueado da 5àsec, o primeiro passo é entrar em contato com a marca e preencher um formulário de pré-qualificação. Depois disso, você passará por uma série de entrevistas e avaliações para verificar se está apto a se tornar um parceiro da 5àsec.

Uma vez aprovado, você receberá todo o suporte necessário para abrir e gerir sua própria lavanderia.

Suporte oferecido pela rede aos seus franqueados

A 5àsec oferece um suporte completo aos seus franqueados, desde a escolha do ponto comercial até a gestão diária do negócio. Aliás, alguns dos serviços oferecidos pela marca são:

Treinamento

Oferece treinamento completo aos franqueados e suas equipes, abordando desde as técnicas de limpeza até a gestão financeira e de pessoal. Por isso, o treinamento é feito por profissionais altamente qualificados, que ajudam os franqueados a se prepararem para gerir suas próprias lavanderias.

Marketing e publicidade da 5àsec

Investe constantemente em campanhas de marketing e publicidade, para atrair mais clientes e fortalecer sua presença no mercado. Além disso, a marca oferece ainda suporte na criação de materiais de divulgação e na elaboração de estratégias de marketing para cada franqueado.

Suporte técnico

Oferece suporte técnico aos seus franqueados, para garantir o bom funcionamento dos equipamentos e a qualidade dos serviços oferecidos. A marca conta com uma equipe de técnicos especializados, que estão sempre à disposição dos franqueados para solucionar eventuais problemas.