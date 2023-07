UnDF publica resultado final do 1º Processo Seletivo Discente

A Universidade Federal do Distrito Federal (UnDF) publicou nesta segunda-feira, dia 17 de julho, o resultado final do 1º Processo Seletivo Discente. Desse modo, os candidatos já podem consultar a lista com os nomes, notas e a classificação dos 360 aprovados em 1ª chamada por meio do site da universidade.

De acordo com o cronograma da UnDF, os convocados em 1ª chamada deverão realizar os procedimentos para a matrícula a partir de amanhã, dia 18 de julho.

Para realizar a matrícula, os candidatos devem apresentar a lista de documentos solicitados no edital de forma presencial no Campus Norte da UnDF, localizado no Centro de Atividades 02, no Lago Norte, das 9h às 20h59min. A UnDF recomenda ainda que os convocados sigam o cronograma de matrícula por curso:

18/07 (terça-feira) – Cursos de Pedagogia e de Serviço Social;

– Cursos de Pedagogia e de Serviço Social; 19/07 (quarta-feira) – Cursos de Matemática, de Produção Cultural e de Engenharia de Software;

– Cursos de Matemática, de Produção Cultural e de Engenharia de Software; 20/07 (quinta-feira) – Cursos de Sistema de Informação e de Gestão Pública;

– Cursos de Sistema de Informação e de Gestão Pública; 21/07 (sexta-feira) – Cursos de Gestão Ambiental e de Gestão de Tecnologia da Informação e estudantes aprovados remanescentes.

Entre os documentos, a UnDF solicita o certificado de conclusão e o histórico do Ensino Médio. Confira aqui a lista completa de documentos exigidos.

1º Processo Seletivo UnDF



Você também pode gostar:

A UnDF foi criada em 2021. Desse modo, esse certame é o 1º processo seletivo realizado pela instituição para a formação das primeiras turmas. A universidade inicia suas atividades com a oferta de nove cursos de graduação:

Licenciatura em Pedagogia (matutino); Licenciatura em Matemática (matutino); Bacharelado em Engenharia de software (matutino); Bacharelado em Sistema de informação (matutino); Tecnológico em Gestão ambiental (matutino); Bacharelado em Serviço social (noturno); Tecnológico em Produção cultural (noturno); Tecnológico em Gestão pública (noturno); Tecnológico em Gestão da tecnologia da informação (noturno).

De acordo com o edital, para a classificação dos inscritos, a UnDF usou exclusivamente as notas obtidas pelos candidatos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). A universidade aceitou as notas de uma das edições ocorridas nos últimos cinco anos, ou seja, entre 2018 e 2022.

A nota final para definir a classificação usou os desempenhos obtidos nas provas de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias; Ciências Humanas e suas Tecnologias; Matemática e suas Tecnologias; Ciências da Natureza e suas Tecnologias. A universidade também considerou a nota da Redação.

A UnDF estabeleceu como pré-requisito para participar da seleção ter obtido nota mínima no Enem de 300 pontos em linguagens, 300 em ciências humanas, 200 em matemática, 200 em ciências da natureza, e 200 pontos na prova de redação.

Em resumo, o 1º Processo Seletivo Discente aceitou a participação de estudantes que:

têm Ensino Médio completo;

não têm ensino superior;

não estão matriculados em curso do ensino superior;

tenham feito o Enem entre 2018 e 2022.

Segundo os dados divulgados pela universidade, ao todo, 8.236 inscritos oriundos de todas as partes do DF e da Região Integrada de Desenvolvimento do DF e do Entorno – RIDE participaram da seleção.

Oferta de vagas

O edital do 1º Processo Seletivo Discente indica que a oferta total da UnDF é de 360 (trezentas e sessenta) vagas para ingresso no segundo semestre deste ano. O início das aulas está marcado para o dia 1º de julho.

Ainda de acordo com o edital, as oportunidades contemplam 9 (nove) opções de cursos de graduação (licenciaturas, bacharelados e tecnológicos), sendo 40 (quarenta) vagas para cada um dos 9 cursos.

A UnDF reserva 50% do total das vagas para estudantes que cursaram todos os anos do Ensino Médio em escolas da rede pública, de acordo com a Lei de Cotas. Portanto, há recorte de renda e percentual de vagas exclusivo para candidatos pretos, pardos e indígenas e para pessoas com deficiência.

Os estudantes que que participaram da seleção dentro do sistema de cotas passaram por procedimento de heteroidentificação.