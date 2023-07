“Undisputed” de Skip Bayless tirará 2 meses do ar. Aqui está o porquê

On quarta-feira, Skip Bayless revelou que seu popular “Indiscutível” show no FS1 estava em hiato e retornaria em 28 de agosto.

Bayless tentou aumentar o hype para o anúncio com um Lebron James menção e comentário de uma “revelação”, sugerindo que o show será muito diferente quando voltar.

Problemas no Paraíso

Claro, o show está atualmente em um estado de fluxo após o partida de Shannon Sharpe.

De acordo com um relatório de Michael McCarthy da Front Office Sportsa razão pela qual “Undisputed” está fazendo essa pausa é porque eles estão lutando para encontrar um substituto para Sharpe.

Shannon Sharpe agora é um agente livre no mundo da mídia.Shannon Sharpe / Instagram

De acordo com McCarthy, “há muitos sucessores potenciais de Sharpe … Mas poucos talentos no ar querem ocupar o lugar quente em frente ao dominador Bayless. Para piorar as coisas, Bayless tem a palavra final sobre tudo internamente na Undisputed.”

E de acordo com uma fonte, “A saída de Shannon foi muito mais rápida do que eles esperavam. Então eles não tiveram escolha a não ser entrar em hiato. Skip nunca fez nada parecido durante todos os seus anos na FS1 ou ESPN. Não estar no ar durante todas essas jogadas da NBA o está matando.”

O que vem a seguir para Skip?

Pode ser por isso que Bayless foi visto clamando por Charles Barkley para se juntar a ele como seu companheiro de chapa durante um segmento no “The Skip Bayless Show”.

Independentemente de quem Fox acabe fazendo par com Bayless, está claro que nada disso estava nos planos desde o início.