Unemat publica resultado final do Vestibular 2023/2

A Universidade do Estado do Mato Grosso (Unemat) divulgou na tarde desta segunda-feira, dia 17 de julho, o resultado final do Vestibular 2023/2. Desse modo, os participantes já podem consultar a lista de classificados e aprovados por meio do Portal do Candidato.

A Unemat também liberou nesta segunda-feira (17) o resultado final do desempenho dos candidatos na prova de redação e as respostas aos recursos interpostos contra o resultado preliminar da redação.

Para consultar a convocação da 1ª chamada, o candidato deve clicar em “Relação de Aprovados e Classificados”. Posteriormente, o candidato deve escolher a opção de curso para o qual está concorrendo a uma vaga. Conforme indica o calendário acadêmico, os aprovados ingressarão no 2º semestre letivo de 2023, cujo início está marcado para 7 de agosto.

Matrículas da 1ª convocação

De acordo com o cronograma da Unemat, os convocados em 1ª chamada deverão enviar os documentos para realizar o registro acadêmico nos dias 18, 19 e 20 de julho. Entre os documentos necessários para a matrículas, a Unemat solicita o RG, o CPF e a certidão de nascimento ou casamento.

Os candidatos também precisam apresentar os originais do certificado de conclusão do Ensino Médio ou equivalente e do histórico escolar do Ensino Médio. Clique aqui para conferir a lista completa de documentos.

Conforme indicado no edital, os candidatos aprovados por meio do sistema de cotas precisam comprovar os critérios antes da matrícula para garantir as vagas. A Unemat já realizou os procedimentos de verificação.

Como foi o Vestibular Unemat 2023/2?



Você também pode gostar:

A classificação dos candidatos inscritos nesse processo seletivo foi feita a partir dos desempenhos obtidos nas provas aplicadas pela instituição. A Unemat realizou a aplicação das provas no dia 4 de junho (domingo), no período das 8h às 13h (horário local).

Conforme indicado no edital, a aplicação aconteceu nas seguintes cidades do Estado de Mato Grosso: Alta Floresta, Alto Araguaia, Barra do Bugres, Cáceres, Colíder, Cuiabá, Diamantino, Juara, Nova Mutum, Nova Xavantina, Pontes e Lacerda, Rondonópolis, Sinop e Tangará da Serra.

A Unemat aplicou as provas em apenas uma etapa composta por duas fases. A 1ª fase contou com a aplicação de quatro provas objetivas sobre Ciências da Natureza e suas tecnologias, Matemática e suas tecnologias, Ciências Humanas e suas tecnologias, e Linguagens, Códigos e suas tecnologias.

Já a 2ª fase consistiu em uma prova de redação em Língua Portuguesa. Nessa avaliação a Unemat apresenta um tema da atualidade com uma proposta de escrita de um texto do tipo dissertativo-argumentativo em português. O tema proposto nessa prova foi “A Inteligência Artificial representa ou não uma ameaça para o futuro da humanidade?”.

Oferta de vagas

De acordo com o edital, a oferta total da Unemat é de 2.390 (duas mil trezentas e noventa) vagas para cursos de graduação. As oportunidades são para cursos de licenciatura, bacharelado e tecnólogos ofertados em 11 (onze) municípios do Estado de Mato Grosso.

Mais de metade das vagas (60% do total) está reservada para estudantes que cursaram todo o Ensino Médio em escolas da rede pública;. O edital indica ainda que há percentual de vagas reservado para candidatos negros, pardos e indígenas e para pessoas com deficiência (PcD).

Cursos contemplados

Há oportunidades para os seguintes cursos: Administração; Agronomia; Ciência da Computação; Ciências Biológicas; Ciências Contábeis; Ciências Econômicas; Direito; Educação Física; Enfermagem; Engenharia Civil; Engenharia de Alimentos; Engenharia de Produção Agroindustrial; Engenharia Elétrica; Engenharia Florestal; Geografia; História; Jornalismo; Letras; Matemática; Medicina; Pedagogia; Sistemas de Informação; Turismo e Zootecnia.

Para mais informações, acesse o edital do Vestibular 2023/2.

Leia também UnDF publica resultado final do 1º Processo Seletivo Discente; a lista de convocados em 1ª chamada já está disponível.