Unespar abre inscrições para o Vestibular 2024

A Universidade Estadual do Paraná (Unespar) abriu neste sábado, dia 1º de julho, o período de inscrição para o Vestibular 2024, que visa o ingresso de novos alunos nos dois semestres letivos do próximo ano. A Unespar oferta mais de duas mil vagas em cursos de graduação de diversas áreas.

De acordo com o cronograma do Vestibular 2024, o período de inscrição segue aberto até o dia 30 de agosto de 2023. As inscrições deverão ser feitas de forma virtual.

Vestibular 2024: Inscrições

Conforme as orientações do edital, para participar do Vestibular 2024, os interessados deverão se inscrever on-line, por meio do site da Unespar. Após acessar o site da universidade, o estudante deverá realizar o preenchimento de formulário eletrônico de inscrição.

No requerimento de inscrição, além dos dados pessoais e de contato, o estudante deverá informar a opção de curso de graduação para o qual deseja concorrer a uma vaga e deverá indicar a modalidade de seleção, se em ampla concorrência ou através do sistema de cotas. Além disso, o candidato deverá escolher a cidade de realização das provas.

Para efetivar o cadastro, os candidatos não isentos deverão efetuar o pagamento da taxa de inscrição até o dia 31 de agosto. De acordo com o edital, o valor da taxa de inscrição é de R$ 50,00 (cinquenta reais).

Isenção da taxa de inscrição

O edital do Vestibular 2024 prevê a concessão da isenção da taxa de inscrição para alguns grupos de candidatos. Os interessados em solicitar a gratuidade deverão preencher a Ficha de Solicitação de Isenção, constante no site do vestibular, até o dia 24 de agosto de 2023.

Poderão solicitar o benefício os candidatos que puderem comprovar fazer parte de um dos seguintes grupos:



a) Inscrito(a) no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico);

b) Doador(a) de sangue ou de medula óssea, em conformidade a Lei 20310/2020;

c) Servidor(a) da Unespar que ganhe até 3 (três) salários mínimos e que não concluiu curso superior.

Vestibular 2024: Provas

Para a classificação dos inscritos, a Unespar usará o desempenho obtido pelos candidatos em prova aplicada pela própria universidade, de forma presencial. De acordo com o cronograma, a aplicação das provas do Vestibular 2024 está marcada para o dia 8 de outubro de 2023. A consulta aos locais de prova será liberada a partir do dia 28 de setembro.

Conforme o edital, a Unespar aplicará uma prova sobre conteúdos referentes aos componentes curriculares do Ensino Médio. O edital indica ainda que, neste ano, as provas serão divididas em dois grupos:

Grupo I – Prova de Redação e Prova Objetiva de Múltipla Escolha;

Grupo II – Prova de Redação.

Para conferir o conteúdo programático da prova objetiva e as exigências e orientações da Unespar para as provas de redação, os estudantes podem consultar o Manual do Candidato.

Vagas e resultados

A Unespar está ofertando mais de 2.300 vagas para ingresso em diversos cursos de graduação no ano de 2024. As oportunidades são para as cidades de Apucarana, Campo Mourão, Curitiba, Paranaguá, Paranavaí, Loanda e União da Vitória. A novidade para este ano são as vagas para os três cursos tecnológicos de Loanda.

A Unespar reserva 50% das vagas para políticas de ações afirmativas, desta forma, ao se inscrever, o/a candidato/a deve optar concorrer pelo sistema de ampla concorrência ou por cotas.

De acordo com o cronograma, a publicação do resultado do Vestibular 2024 da Unespar está prevista para o dia 22 de novembro de 2023. Na mesma data, a Unespar divulgará as orientações para as matrículas da 1ª chamada.

Acesse o edital na íntegra para mais informações.

