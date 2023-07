Unibes está NA PROCURA por novos colaboradores

A Unibes, instituição que surgiu a partir da fusão de diversos grupos e organizações que atuavam nas áreas de assistência social junto à comunidade judaica, com o propósito de ajudar os milhares de imigrantes que chegavam no Brasil, está recrutando novas pessoas para compor o seu quadro de colaboradores. Assim, vale a pena visualizar a lista abaixo:

Analista de Recursos Humanos – Desenvolvimento Humano – São Paulo – SP – Efetivo;

Auxiliar de Cozinha – São Paulo – SP – Efetivo;

Auxiliar de Limpeza – São Paulo – SP;

Auxiliar de Logística – Triagem – São Paulo – SP – Efetivo;

Auxiliar de Vendas – Balconista – São Paulo – SP – Efetivo;

Banco de talentos – São Paulo – SP- Banco de talentos;

Professor (a) de educação infantil – São Paulo – SP – Efetivo;

Terapeuta Ocupacional – São Paulo – SP – Temporário: Realizar entrevista com o idoso e seus familiares para conhecimento de sua rotina; Realizar avaliações individuais a fim de propor atividades de acordo com as necessidades do idoso. Construir o Plano Individual de Atendimento – PIA com o usuário e equipe multiprofissional.

Mais sobre a Unibes

Contando mais detalhes, podemos frisar que a Unibes (União Brasileiro-Israelita do Bem-Estar Social) é uma instituição social que há mais de 105 anos desenvolve a autonomia de crianças, jovens, famílias e idosos, para que cada indivíduo seja o agente de transformação do meio social em que vive.

Atualmente, cerca de 22 mil atendimentos anuais são realizados em diferentes programas nas áreas de inclusão social, apoio à educação, capacitação profissional, cultura e promoção da qualidade de vida.

Como enviar o seu portfólio?

Para se inscrever em uma das vagas da Unibes, é preciso acessar esse link para ir à página do 123empregos. Por lá, tudo o que você tem que fazer é só consultar os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

