Unicamp antecipa resultado dos pedidos de isenção

A Comissão Permanente para os Vestibulares (Comvest) divulgou antecipadamente o resultado dos pedidos de isenção da taxa de inscrição referente ao Vestibular 2024 da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). Esse processo de isenção também é válido para quem se inscrever na modalidade Enem-Unicamp 2024.

Desse modo, os estudantes que solicitaram o benefício já podem consultar o resultado através do site da Comvest, com login na área do candidato com o número de CPF e senha cadastrados.

Como o resultado é preliminar, caberá a interposição de recursos. De acordo com o cronograma, os candidatos poderão interpor recursos até as 17h do dia 31 de julho, exclusivamente on-line. Após a análise dos recursos, o resultado da análise desses recursos será informado no dia 2 de agosto.

A concessão da isenção não inscreve os isentos automaticamente no Vestibular 2024. Portanto, todos os candidatos, mesmo os isentos, deverão se cadastrar durante o período de inscrição.

Unicamp isentou mais de 8 mil estudantes

De acordo com os dados da Comvest, ao todo, a Unicamp concedeu isenção a 9.888 estudantes. O número é o segundo maior registrado pela Comvest desde o início do Programa, em 2000, menor somente que aquele registrado em 2021.

De acordo com o edital de isenção, a Unicamp contemplou estudantes com a isenção através de quatro modalidades:

Modalidade 1 – candidatos provenientes de famílias de baixa renda (até um salário mínimo e meio bruto mensal por morador do domicílio) oriundos de escolas públicas;

– candidatos provenientes de famílias de baixa renda (até um salário mínimo e meio bruto mensal por morador do domicílio) oriundos de escolas públicas; Modalidade 2 – funcionários da Unicamp/Funcamp;

– funcionários da Unicamp/Funcamp; Modalidade 3 – candidatos aos seguintes cursos noturnos de Licenciatura ou Tecnologia (Licenciaturas em: Ciências Biológicas, Física, Letras, Licenciatura Integrada Química/Física, Matemática e Pedagogia. Tecnologia em: Análise e Desenvolvimento de Sistemas e em Saneamento Ambiental);

– candidatos aos seguintes cursos noturnos de Licenciatura ou Tecnologia (Licenciaturas em: Ciências Biológicas, Física, Letras, Licenciatura Integrada Química/Física, Matemática e Pedagogia. Tecnologia em: Análise e Desenvolvimento de Sistemas e em Saneamento Ambiental); Modalidade 4 – candidatos bolsistas (bolsa parcial ou total) de escolas privadas/particulares.

A maior parte das isenções concedidas foi para a modalidade 1, contemplando 7.856 estudantes de escolas públicas. Além disso, a Unicamp concedeu 33 isenções para a modalidade 2 e contemplou 1.069 candidatos na modalidade 3 e 930 candidatos na modalidade 4.

Vestibular Unicamp 2024

As principais datas do Vestibular 2024 já foram divulgadas pela instituição. Conforme o cronograma, a Unicamp receberá as inscrições no período do dia 31 de julho até o dia 31 de agosto de 2023.



Você também pode gostar:

Como acontece tradicionalmente, as inscrições devem ser feitas virtualmente, através do site da Comvest. Os candidatos não isentos deverão pagar a taxa de inscrição até 1º de setembro para efetivar o cadastro.

A aplicação da 1ª fase está prevista para o dia 29 de outubro de 2023, enquanto as provas da 2ª fase serão aplicadas nos dias 3 e 4 de dezembro de 2023. Os candidatos responderão questões compostas a partir dos componentes curriculares do Ensino Médio.

Ainda de acordo com o divulgado pela Comvest, a Unicamp aplicará também as Provas de Habilidades Específicas para candidatos aos cursos de Música em setembro e outubro. Para os demais cursos que exigem provas específicas, que são Arquitetura e Urbanismo, Artes Cênicas, Artes Visuais e Dança, a aplicação dos testes acontecerá entre os dias 7 e 9 de dezembro de 2023.

Lista de obras literárias

Como acontece tradicionalmente, para o Vestibular da Unicamp os estudantes devem ler um conjunto de obras literárias. Conforme divulgado pela Comvest, a lista de obras para o Vestibular 2024 é a seguinte:

“A Tarde”, de Olavo Bilac;

“Olhos d’água”, de Conceição Evaristo;

“Carta de Achamento a el-rei D. Manuel”, de Pero Vaz de Caminha;

“Casa Velha”, de Machado de Assis;

“O Ateneu”, de Raul Pompeia;

“Niketche – uma História de Poligamia”, de Paulina Chiziane;

“Seminário dos ratos”, de Lygia Fagundes Telles;

Canções escolhidas, de Cartola;

“Alice no país das maravilhas”, de Lewis Carrol.

Acesse o site da Comvest para mais informações.

Leia também UEA abre nesta segunda-feira (24) o período de inscrição para o SIS e Vestibular 2023; saiba mais.