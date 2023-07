Unicamp em Limeira recebe inscrições para cursinho pré-vestibular gratuito

O cursinho preparatório para o vestibular ofertado pela Unicamp (Universidade Estadual de Campinas) de Limeira abriu nesta segunda-feira, dia 17 de julho, o período de inscrição para a formação de novas turmas.

O cursinho pré-vestibular Colmeia, coordenado pela Faculdade de Ciências Aplicadas da Universidade Estadual de Campinas (FCA/ Unicamp), está ofertando 250 (duzentas e cinquenta) vagas nesta edição.

Criado em 2010, o projeto Colmeia da Unicamp Limeira foi criado por estudantes da Unicamp e acontece em parceria com a Prefeitura de Limeira.

Inscrições

O período de inscrição para essa seleção segue aberto até o dia 31 de julho. De acordo com as orientações da coordenação, as inscrições devem ser feitas de forma virtual, exclusivamente por meio do preenchimento de formulário eletrônico disponível neste site.

Conforme definido por decreto que regulamenta o cursinho, podem se inscrever alunos matriculados no 3º ano do ensino médio (ou que já tenham concluído), que moram na cidade de Limeira e que têm renda familiar per capita de até dois salários mínimos.

Processo de seleção

Não haverá aplicação de provas para a seleção dos estudantes. A seleção dos candidato se dará através da análise dos documentos solicitados para avaliação do perfil socioeconômico. De acordo com o cronograma, a divulgação do resultado da seleção está prevista para o dia 2 de agosto.



Os estudantes aprovados para o cursinho terão aulas a partir de agosto deste ano. Haverá turmas para dois turnos. A turma da tarde terá aulas no período das 13h30 às 17h50, enquanto a turma da noite terá aulas das 19h às 22h20.

O cursinho oferta aulas sobre os conteúdos das disciplinas cobradas em processos seletivos para ingresso no ensino superior, preparando os estudantes principalmente para o Vestibular 2024 da Unicamp e o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2023.

As aulas do cursinho da Unicamp Limeira acontecerão no Centro Comunitário do Jardim Morro Azul. Os estudantes também terão aulas virtuais por meio da plataforma Google Meeting. Além disso, os selecionados terão direito ao cartão de estudante, que garante desconto de 50% na passagem do transporte coletivo.

Os interessados em participar da seleção podem conferir mais detalhes no decreto que regulamenta a seleção do cursinho. Confira aqui.

Vestibular Unicamp 2024

A Unicamp receberá as inscrições para o Vestibular 2024 no período do dia 31 de julho ao dia 31 de agosto. Como acontece tradicionalmente, a universidade receberá as inscrições de forma virtual, por meio do site da Comvest.

Os pedidos de isenção da taxa já foram recebidos pela Comvest e, de acordo com o edital, a Unicamp divulgará o resultado dos pedidos no dia 28 de julho.

Para a classificação dos candidatos, a Unicamp realiza a aplicação de provas em duas fases. A aplicação das provas da 1ª fase está marcada para o dia 29 de outubro, enquanto as provas da 2ª fase serão aplicadas nos dias 3 e 4 de dezembro de 2023.

Conforme o cronograma, a Unicamp também aplicará provas de habilidades específicas para os candidatos aos cursos de Arquitetura e Urbanismo, Artes Cênicas, Artes Visuais e Dança nos dias 7, 8 e 9 de dezembro.

A Unicamp também já divulgou a lista de obras literárias de leitura obrigatória para o Vestibular 2024:

“A Tarde”, de Olavo Bilac;

“Olhos d’água”, de Conceição Evaristo;

“Carta de Achamento a el-rei D. Manuel”, de Pero Vaz de Caminha;

“Casa Velha”, de Machado de Assis;

“O Ateneu”, de Raul Pompeia;

“Niketche – uma História de Poligamia”, de Paulina Chiziane;

“Seminário dos ratos”, de Lygia Fagundes Telles;

Canções escolhidas, de Cartola;

“Alice no país das maravilhas”, de Lewis Carrol.

Para mais informações sobre o Vestibular 2024, acesse o site da Comvest.

