Unicentro recebe inscrições para o PAC 2023 até 2 de agosto

O período de inscrição para o Programa de Avaliação Continuada (PAC) 2023 da Universidade Estadual do Centro-Oeste (Unicentro) está aberto. De acordo com o edital do processo seletivo, a universidade receberá as inscrições até as 23h50 do dia 2 de agosto de 2023.

O PAC consiste no vestibular seriado da Unicentro, de modo que os estudantes fazem provas ao final de todos os anos do ensino médio, mas somente podem concorrer às vagas no terceiro e último ano do ensino médio. Neste ano, a Unicentro está realizando as avaliações referentes ao PAC I / 2023, ao PAC II / 2022 e ao PAC III / 2021.

PAC 2023: Como se inscrever?

Conforme as orientações do edital, as inscrições estão sendo recebidas de forma virtual. Portanto, para se inscrever, os candidatos devem acessar a página do PAC, escolher a etapa, e realizar o preenchimento do formulário eletrônico de inscrição.

Aqueles que estão se inscrevendo no PAC pela primeira vez deverão criar cadastro no sistema eletrônico da Unicentro para realizar a inscrição. No caso dos candidatos que já participaram de alguma edição do PAC, basta fazer login com o número de CPF e senha já cadastrados.

No momento da inscrição, além dos dados pessoais e escolares, o estudante deverá informar a cidade na qual deseja realizar as provas. De acordo com o edital, os locais de aplicação das provas serão em Guarapuava, Irati, Chopinzinho, Coronel Vivida, Pitanga e Prudentópolis.

Após preencher o requerimento de inscrição e enviar as informações, o candidato deve gerar e imprimir o boleto para pagamento da taxa, etapa fundamental para a efetivação da inscrição. Os pagamentos serão recebidos até o dia 3 de agosto.

Ainda de acordo com o edital, o valor da taxa de inscrição varia de acordo com a etapa do PAC. Para o PAC I, o valor da taxa é de R$ 85,00 (oitenta e cinco reais). Já os candidatos do PAC II deverão pagar uma taxa de R$ 80,00 (oitenta reais). Já o valor da taxa de inscrição para o PAC III é de R$ 75,00 (setenta e cinco reais).

PAC 2023: Provas

A Unicentro aplicará as provas das três etapas do PAC no dia 17 de setembro de 2023, com início às 14h. Os candidatos responderão provas compostas a partir dos componentes curriculares do Ensino Médio, com 50 questões sobre Arte, Biologia, Educação Física, Filosofia, Física, Geografia, História, Língua Portuguesa, Língua Estrangeira (Inglês ou Espanhol), Matemática, Química e Sociologia.

Para as questões de Língua Portuguesa e Literatura, a Unicentro recomenda para cada etapa uma lista de obras literárias:



PAC I: Poemas Escolhidos, de Gregório de Matos; Sonetos de Camões, de Luís Vaz de Camões; Noite na Taverna, de Álvares de Azevedo.

Poemas Escolhidos, de Gregório de Matos; Sonetos de Camões, de Luís Vaz de Camões; Noite na Taverna, de Álvares de Azevedo. PAC II: Eu e Outras Poesias, de Augusto dos Anjos; Contos Novos, de Mário de Andrade; Os Bruzundangas, de Lima Barreto;

Eu e Outras Poesias, de Augusto dos Anjos; Contos Novos, de Mário de Andrade; Os Bruzundangas, de Lima Barreto; PAC III: Melhores Poemas, de Cecília Meireles; A Falência, de Júlia Lopes de Almeida; Suíte Tóquio, de Giovana Madalosso; Niketche: uma história de poligamia, de Paulina Chiziane; Morte e Vida Severina, de João Cabral de Melo Neto; Seminário dos Ratos, de Lygia Fagundes Telles; Histórias que os Jornais Não Contam, de Moacyr Scliar; Auto da Compadecida, de Ariano Suassuna.

Vagas e resultados

Somente os aprovados no PAC III concorrerão às 236 vagas ofertadas. A oferta da Unicentro contempla cursos de graduação de diversas áreas, visando o ingresso de novos alunos no 1º semestre letivo de 2024. As oportunidades estão distribuídas entre Guarapuava, Irati, Chopinzinho, Pitanga, Prudentópolis e Coronel Vivida.

De acordo com o cronograma, a divulgação do resultado, com a lista de aprovados no PAC III, está prevista para o dia 24 de novembro. Os participantes do PAC I e II também poderão consultar o boletim de desempenho a partir de 24 de novembro.

Para mais informações, consulte o site da Unicentro.