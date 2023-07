UniCEUB aplica provas do Vestibular de Medicina 2023/2 neste domingo (2)

O Centro Universitário de Brasília (UniCEUB) realiza neste domingo, dia 2 de julho, a aplicação das provas do Vestibular de Medicina 2023/2. De acordo com o cronograma, o exame será aplicado no período da tarde, no horário das 14h às 18h (horário de Brasília);

Conforme estabelecido no edital de abertura, os locais de prova serão em Brasília (DF). Os candidatos com inscrições homologadas já podem conferir o endereço do local de prova e o ensalamento por meio do site da Vunesp. Para realizar a consulta, basta acessar a área do candidato e clicar no link “Local de prova”.

Segundo as orientações do UniCEUB, os candidatos deverão comparecer aos locais de provas com antecedência, pois a instituição não permitirá a entrada de candidatos após o horário de fechamento dos portões.

Além disso, os candidatos devem estar munidos de caneta esferográfica de tinta preta e fabricada em transparente. É necessário também apresentar original de documento oficial de identificação com foto, como o RG ou Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), por exemplo.

Vestibular de Medicina: Provas

Ainda de acordo com o indicado no edital, o Vestibular de Medicina 2023/2 contará com duas provas elaboradas conforme diretrizes e Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio. A Fundação Vunesp aplicará uma prova objetiva e uma prova de redação.

A Prova de Conhecimentos Gerais contará com 54 (cinquenta e quatro) questões objetivas de múltipla escolha sobre Língua Portuguesa, Língua Inglesa, História, Geografia, Biologia, Química, Física e Matemática. O edital indica ainda que a prova objetiva poderá conter questões interdisciplinares.

Já a Prova de redação em Língua Portuguesa exige que o candidato produza um texto dissertativo-argumentativo (em prosa), coerente, coeso (bem articulado) e de acordo com a norma-padrão da língua portuguesa, a partir da leitura e compreensão de textos auxiliares, que servem como um referencial para ampliar os argumentos produzidos pelo próprio candidato.



Vagas e resultados

A oferta total do UniCEUB é de 75 (setenta e cinco) vagas para o curso de Medicina (período integral) ministrado no Campus Asa Norte, em Brasília. Conforme o edital, a duração máxima do curso é de doze semestres.

O gabarito oficial da prova objetiva será publicado no dia 3 de julho e caberá a interposição de recursos através do site da Vunesp.

De acordo com o cronograma, a instituição divulgará o resultado final, com a 1ª lista de classificados no Processo Seletivo Vestibular, a partir de 15 de julho de 2023. Os convocados deverão realizar as matrículas nos dias 18 e 19 de julho.

Segundo o edital, para o preenchimento das vagas, o UniCEUB poderá realizar até três convocações. A publicação da 2ª lista de convocação está prevista para o dia 20 de julho, com matrículas no dia 21 seguinte. Já a 3ª lista será publicada em 22 de julho, com recebimento de matrículas no dia 24 do mesmo mês.

Matrículas

Os convocados deverão realizar os procedimentos de matrícula dentro do prazo estabelecido. Segundo o edital, para realizar o registro institucional e acadêmico, o UniCEUB solicita a entrega dos seguintes documentos:

a) cópia autenticada de certificado de conclusão do Ensino Médio ou equivalente (declaração de conclusão) e respectivo histórico escolar;

b) cópia autenticada de documento oficial de identidade;

c) cópia autenticada de título de eleitor;

d) cópia autenticada do Cadastro de Pessoa Física (CPF);

e) prova de que está em dia com as obrigações militares, no caso dos candidatos do sexo masculino;

f) cópia autenticada de certidão de nascimento ou casamento;

g) uma foto 3x4cm colorida e recente.

Para mais informações, acesse o edital do Vestibular na íntegra.

