Unidompedro divulga resultado dos aprovados via prova online

O Centro Universitário Dom Pedro II (Unidompedro) é uma instituição de ensino superior e privada com sede principal na cidade de Salvador, Bahia.

As inscrições para o Vestibular de Medicina 2023/2 da Unidompedro terminaram no dia 10 deste mês. Na última quinta-feira, dia 27 de julho, a instituição divulgou o resultado dos aprovados via prova online.

Assim, para que você consiga acessar o resultado do processo seletivo, o artigo de hoje separou um resumo sobre o Vestibular de Medicina 2023/2 da Unidompedro. Confira!

Vestibular de Medicina Unidompedro: resultado dos aprovados via prova online é divulgado

Conforme o calendário oficial do processo seletivo, a Unidompedro já divulgou o resultado oficial dos Vestibular de Medicina da instituição através da modalidade “prova online”.

O resultado e a classificação geral dos candidatos aprovados por meio da seleção via exame online já podem ser acessados pelos participantes no site da Strix Educação, responsável pela realização do Vestibular de Medicina da Unidompedro.

Pra acessar o resultado, disponibilizado em formato PDF, os candidatos não precisam fazer login na plataforma da Strix Educação.

Acesse o edital do Vestibular de Medicina da Unidompedro para consultar mais informações sobre o resultado do processo seletivo.

Vestibular de Medicina Unidompedro: próximos passos



Você também pode gostar:

Os candidatos aprovados na Unidompedro através da modalidade “prova online” deverão realizar o procedimento de matrícula na instituição.

De acordo com o edital do processo seletivo, a matrícula deverá ser feita entre os dias 31 de julho e 02 de agosto.

Além disso, a Unidompedro indica também que outras chamadas de aprovados via “prova online” poderão ser divulgadas a partir do dia 03 de agosto. Dessa forma, os candidatos deverão acompanhar as notícias divulgadas no site da Strix Educação.

Vestibular de Medicina Unidompedro: resultado via ENEM

É importante mencionar que a Unidompedro já havia disponibilizado a classificação dos aprovados no vestibular via nota do ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio.

O documento também está disponível na página da Strix Educação. Os aprovados via ENEM já realizaram os procedimentos de matrícula na Unidompedro entre os dias 17 e 18 de julho.

Vestibular de Medicina Unidompedro: modalidades de seleção

A Unidompedro selecionou os seus futuros alunos do curso de Medicina através de duas modalidades diferentes. Os candidatos optaram por uma das duas modalidades no momento da inscrição.

Os candidatos que optarem pela modalidade “prova online” realizaram uma prova no dia 22 de julho. O exame foi composto por uma proposta de redação e por 40 questões de múltipla escolha (objetivas) divididas da seguinte forma: 8 questões de Língua Portuguesa, 4 questões de Língua Estrangeira (Inglês), 3 questões de História, 3 questões de Geografia, 4 questões de Matemática, 8 questões de Biologia, 4 questões de Física e 6 questões de Química.

Os participantes também puderam concorrer a uma das vagas oferecidas pela Unidompedro por meio do uso da nota obtida na prova do ENEM.

Conforme divulgado pela Unidompedro, puderam participar da modalidade “nota do ENEM” os candidatos que participaram da prova do ENEM entre os anos de 2018 e 2022. Os estudantes deviam, além disso, ter obtida nota igual ou superior a 600 na prova de redação e média das notas das provas objetivas igual ou superior a 500. Para classificação no vestibular, a nota de cada candidato foi calculada por meio da soma das notas de cada prova, multiplicadas pelos respectivos pesos e dividida por 100.

Vestibular de Medicina Unidompedro: vagas

Por meio do Vestibular de Medicina 2023/2, a Unidompedro ofereceu 65 vagas para o curso de Medicina ministrado no campus principal da instituição. As vagas foram distribuídas da seguinte forma:

Modalidade “uso da nota do ENEM”: 10 vagas;

Modalidade “vestibular online”: 55 vagas.

Conforme divulgado pela Unidompedro, caso as vagas reservadas para ingresso via ENEM não sejam totalmente preenchidas, as vagas remanescentes serão direcionadas para a modalidade “vestibular online”.