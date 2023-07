Unidompedro divulgará resultado do Vestibular de Medicina nesta sexta (14)

O Centro Universitário Dom Pedro II (Unidompedro) é uma instituição de ensino superior e privada com sede principal na cidade de Salvador, Bahia.

Um dos maiores destaques da Unidompedro é o curso de Medicina, meta de muitos candidatos de todas as partes do país.

As inscrições para o Vestibular de Medicina 2023/2 da Unidompedro terminaram no dia 10 deste mês. Nesta sexta-feira, dia 14 de julho, a instituição anunciou que irá divulgar o resultado do processo seletivo.

Dessa maneira, para que você consiga acessar o resultado do processo seletivo e entender quais são os seus próximos passos, o artigo de hoje separou um resumo completo sobre o Vestibular de Medicina 2023/2 da Unidompedro.

Resultado do Vestibular de Medicina da Unidompedro será divulgado nesta sexta-feira (14)

Nesta sexta-feira, dia 14 de julho, a Unidompedro irá divulgar o resultado oficial dos Vestibular de Medicina para a modalidade ENEM.

O resultado e a classificação geral dos candidatos aprovados por meio da seleção via nota do ENEM estarão disponíveis no site da Strix Educação, responsável pela realização desta edição do Vestibular de Medicina da Unidompedro.

Os candidatos não precisarão realizar login ou cadastro na plataforma para acessar o resultado e a classificação geral, que serão divulgados em formato PDF no site mencionado.



Consulte o edital do Vestibular de Medicina da Unidompedro para mais informações sobre o resultado do processo seletivo.

Vestibular de Medicina Unidompedro: próximos passos

Os candidatos aprovados no Vestibular de Medicina da Unidompedro através da modalidade “nota do ENEM” deverão ficar atentos aos próximos passos no processo seletivo.

A próxima etapa é a matrícula dos participantes selecionados na Unidompedro, que poderá ser feita entre os dias 17 e 18 de julho.

Vestibular de Medicina Unidompedro: quais foram os critérios de seleção?

Os candidatos que optaram pela modalidade “nota do ENEM” não precisaram realizar nenhum tipo de prova, uma vez que a seleção aconteceu com base na avaliação da nota obtida na prova do ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio.

A pontuação final do candidato no Vestibular da Unidompedro foi calculada através da soma das notas de cada prova do ENEM, multiplicadas pelos pesos atribuídos pelo processo seletivo e dividida por 100.

Conforme as informações divulgadas, puderam participar desta modalidade os candidatos que participaram da prova do ENEM entre os anos de 2018 e 2022.

Porém, os participantes precisavam apresentar pontuação igual ou superior a 600 na redação do ENEM e média das notas das provas objetivas igual ou superior a 500 pontos.



Vestibular de Medicina Unidompedro: modalidades de seleção e inscrições

Conforme indicado no edital do vestibular, a Unidompedro irá selecionar os seus futuros alunos do curso de Medicina através de duas modalidades. Além do uso da nota do ENEM, os participantes serão selecionados também através do “prova online“.

Os candidatos que optarem pela modalidade “prova online” deverão realizar uma prova no dia 22 de julho. O exame será composto por questões de múltipla escolha e por uma proposta de redação.

As inscrições do Vestibular de Medicina da Unidompedro via “nota do ENEM” terminaram no dia 10 de julho. Porém, os candidatos que quiserem concorrer por meio da modalidade “vestibular online” ainda poderão se inscrever no vestibular. O prazo para participar dessa modalidade termina somente no dia 17 de julho.

Os participantes deverão se inscrever de forma online por meio do formulário eletrônico disponível na página do vestibular no site da Strix Educação, responsável pelo processo seletivo da Unidompedro.

Para participar da seleção, é necessário pagar uma taxa de inscrição de R$ 350,00. O pagamento poderá ser efetuado através de boleto bancário somente para os candidatos que pagarem a taxa até o dia 13 de julho.

Vestibular de Medicina Unidompedro: oferta de vagas

Por meio do Vestibular de Medicina 2023/2, a Unidompedro está oferecendo 65 vagas para o curso de Medicina. As vagas foram distribuídas da seguinte forma:

Modalidade “uso da nota do ENEM”: 10 vagas;

Modalidade “vestibular online”: 55 vagas.

Caso as vagas reservadas para ingresso via ENEM não sejam totalmente preenchidas, as vagas remanescentes serão direcionadas para a modalidade “vestibular online”.