Unifadra abre inscrições para Vestibular de Verão 2023

As Faculdades de Dracena (Unifadra) publicaram o edital com o cronograma, regras e procedimentos referentes ao Vestibular de Verão 2023 para o curso de Medicina. O valor da taxa de inscrição é de R$ 150,00.

O processo seletivo visa o ingresso de novos alunos no primeiro semestre letivo de 2024, com a oferta de 35 vagas para o curso de Medicina (período integral). Conforme indicado no edital, podem participar da seleção os estudantes que tenham o Ensino Médio completo.

De acordo com o cronograma, a Unifadra abrirá o período de inscrição para o Vestibular de Verão 2023 de Medicina na próxima quinta-feira, dia 6 de julho. Os interessados poderão realizar as inscrições até as 23h59 do dia 15 de setembro de 2023.

Vestibular de Verão: Como se inscrever?

Como acontece tradicionalmente, a instituição receberá as inscrições de forma virtual, por meio do site da Fundação Vunesp, instituição responsável por organizar e realizar o processo seletivo.

Portanto, para se inscrever, os interessados deverão acessar o site da Vunesp, e realizar o preenchimento do formulário eletrônico de inscrição a partir da próxima quinta-feira (6).

Após preencher o requerimento de inscrição, os candidatos deverão gerar e imprimir o boleto para pagamento da taxa de inscrição dentro do prazo de vencimento. A taxa de inscrição é no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais). A última data para os pagamentos é 18 de setembro.

Processo de seleção



Não haverá aplicação de provas para a classificação dos candidatos. Conforme o edital, a Vunesp selecionará os novos alunos da Unifadra a partir do aproveitamento das notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Para fins de classificação a Unifadra de Dracena aceitará as notas obtidas em uma das edições do Enem ocorridas entre os anos de 2012 e 2022. No entanto, para se inscrever, é pré-requisito ter obtido nota final igual ou superior a 450 e não ter obtido nota igual a zero na prova de redação.

Portanto, a seleção irá considerar as notas da prova discursiva (redação) e das quatro provas objetivas do Enem (Linguagens, Códigos e suas Tecnologias; Ciências Humanas e suas Tecnologias; Ciências da Natureza e suas Tecnologias; Matemática e suas Tecnologias). Assim, a nota final será obtida pela média aritmética simples das 5 (cinco) áreas de conhecimentos, sendo1000 a nota máxima.

O candidato deverá informar, no ato da inscrição, o ano de qual edição deseja que as notas sejam consideradas. O candidato que indicar ter prestado dois ou mais anos terá consideradas as notas do ano que resultar melhor desempenho.

Resultado

De acordo com o cronograma, a divulgação do resultado do Vestibular de Verão 2023 para o curso de Medicina está previsto para o da 6 de outubro de 2023. A partir dessa data os candidatos poderão consultar a lista de convocados para as matrículas em 1ª chamada através dos sites da Vunesp e da Unifadra.

Os candidatos convocados em 1ª chamada deverão realizar os procedimentos para o registro acadêmico nos dias 9 e 10 de outubro de 2023. A Unifadra prevê a publicação de uma 2ª chamada para o dia 11 de outubro, com matrículas nos dias 16 e 17 do mesmo mês.

O procedimento de matrícula consiste na entrega de todos os documentos solicitados no edital. Entre os documentos listados pela Unifadra no edital estão:

Duas fotos 3×4 recentes;

Certificado de Conclusão do Ensino Médio;

Histórico Escolar completo do Ensino Médio;

Declaração de matrícula para aqueles que ainda estão cursando a 3ª Série do Ensino Médio em 2023;

Certidão de Nascimento ou Casamento;

RG ou Registro Nacional de Estrangeiro;

Título de Eleitor;

CPF.

Acesse o edital do processo seletivo para mais informações.

