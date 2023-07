Unifesp divulga principais datas do Vestibular Misto 2024

A Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) divulgou o cronograma completo referente ao Vestibular Misto 2024, que visa a seleção de novos alunos para ingresso nos cursos da Unifesp nos dois semestres letivos do próximo ano.

O Vestibular Misto consiste em uma avaliação feita pela Unifesp que usa dois desempenhos para classificar os candidatos. Além do desempenho obtido pelos candidatos em provas aplicadas pela própria universidade, o Vestibular Misto considera também as notas obtidas na última edição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Portanto, somente os candidatos que se inscreveram no Enem 2023 poderão se inscrever e participar do Vestibular Misto 2024. O Inep recebeu as inscrições para o Enem 2023 entre os dias 5 a 16 de junho. A aplicação das provas está marcada para novembro deste ano.

Vestibular Misto 2024

De acordo com o cronograma divulgado pela Unifesp, o edital de isenção do Vestibular Misto 2024 será divulgado ainda neste mês, no dia 24 de julho. Já o edital de abertura, com todas as regras e procedimentos, está previsto para 11 de outubro.

O período de inscrição para o Vestibular Misto 2024 será do dia 16 de outubro ao dia 24 de novembro. Como acontece tradicionalmente, as inscrições serão recebidas de forma virtual, por meio do preenchimento de formulário eletrônico, disponível no site da Unifesp.

No momento da inscrição, além dos dados pessoais, os candidatos deverão informar a opção de curso escolhida e também o número de inscrição no Enem 2023.



Você também pode gostar:

Aqueles que não forem isentos deverão realizar o pagamento da taxa de inscrição até o dia 25 de novembro para efetivar o cadastro. A Unifesp informará o valor da taxa através do edital de abertura.

Isenção da taxa

Os estudantes que são membros de famílias de baixa renda terão a possibilidade de solicitar gratuidade na inscrição. Tradicionalmente, a Unifesp concede a isenção da taxa para estudantes inscritos no Cadastro Único Para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e para estudantes de escolas públicas que podem comprovar condição de hipossuficiência econômica.

De acordo com o cronograma, a Unifesp receberá os pedidos de isenção entre os dias 1º e 18 de agosto. A divulgação do resultado da isenção está prevista para o dia 11 de setembro.

Vestibular Misto 2024: Provas

A aplicação das provas do Vestibular Misto 2024 está marcada para os dias 11 e 12 de janeiro de 2024. Os locais de aplicação serão nas seguintes cidades: Araçatuba, Bauru, Campinas, Diadema, Guarulhos, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Osasco, Santo André, Santos, São José do Rio Preto, São José dos Campos, São Paulo e Sorocaba.

A Unifesp aplicará uma avaliação composta a partir dos componentes curriculares do Ensino Médio. Ao todo, serão 30 questões de Língua Portuguesa, 15 questões de Língua Estrangeira, e 20 questões de natureza analítico-expositiva sobre Conhecimentos Específicos (Matemática, Biologia, Química e Física).

Além disso, os candidatos responderão uma prova de redação em Língua Portuguesa. De acordo com a Unifesp, a aplicação está distribuída da seguinte forma:

1º dia (11 de janeiro): Língua Portuguesa, Língua Estrangeira e Redação;

2º dia (12 de janeiro): Conhecimentos Específicos.

Resultado

A divulgação dos gabaritos preliminares das provas está prevista para 13 de janeiro, cabendo a interposição de recursos. Já a publicação do resultado final, com a lista de classificados em 1ª chamada, está prevista para fevereiro de 2024. Ainda não foi definida uma data, mas a previsão é fevereiro.

A Unifesp ainda não divulgou o número de vagas que vai ofertar nessa edição do processo seletivo, mas as oportunidades serão para os campi da universidade localizados em São Paulo e em Diadema. Haverá reserva de vagas para estudantes da rede pública, de acordo com a Lei de Cotas.

Acesse o site da Unifesp para mais informações.

Leia também Uerj abre período de inscrição para o 2º Exame de Qualificação do Vestibular Estadual 2024; saiba mais.