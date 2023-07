Unifimes Mineiros abre inscrições para Vestibular de Medicina 2024

O período de inscrição para o Vestibular de Medicina 2024 do Centro Universitário de Mineiros (Unifimes Mineiros) foi aberto na manhã desta segunda-feira, dia 24 de julho, às 10h. De acordo com o cronograma, os interessados poderão se inscrever até as 23h59 do dia 28 de setembro de 2023.

Para participar desse processo seletivo os interessados deverão realizar as inscrições de forma virtual dentro do referido período e pagar a taxa de inscrição. Conforme estabelecido pelo Unifimes Mineiros, o Vestibular de Medicina 2024 será organizado, realizado e aplicado pela Fundação para o Vestibular da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, a Fundação Vunesp.

Como se inscrever?

De acordo com o edital, as Vunesp receberá as inscrições exclusivamente on-line. Portanto, os interessados devem acessar a página do vestibular e realizar o preenchimento do formulário de inscrição, que solicita os dados pessoais, escolares e de contato do candidato. É também no momento da inscrição que os candidatos devem escolher a modalidade de seleção desejada.

Após preencher o requerimento e enviar as informações, os estudantes devem gerar e imprimir o boleto para pagamento da taxa de inscrição. A confirmação da inscrição se dá somente o pagamento da taxa até o dia 29 de setembro de 2023. Conforme o edital, o valor da taxa varia de acordo com a modalidade de seleção.

Vestibular de Medicina 2024: formas de seleção

Ainda de acordo com o edital, o Vestibular de Medicina 2024 do Unifimes Mineiros selecionará os candidatos através de duas modalidades de ingresso: aproveitamento das notas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) e vestibular tradicional, com a aplicação de provas sobre conteúdos referentes aos componentes curriculares do Ensino Médio.

A inscrição para a seleção via notas do Enem custa R$ 320,00 (trezentos e vinte reais), enquanto o valor da taxa de inscrição para a seleção via provas presenciais custa R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais).

Os candidatos que optarem pelo aproveitamento do Enem poderão se inscrever usando as notas obtidas em uma das quatro últimas edições do exame: 2019, 2020, 2021 ou 2022. Os candidatos que indicarem ter prestado mais de uma edição do exame terão as notas consideradas do ano que resultar no melhor desempenho.

Vestibular de Medicina: Provas

Os candidatos que optarem pela modalidade tradicional de seleção serão avaliados através de provas aplicadas pela Fundação Vunesp. De acordo com o cronograma, a aplicação das provas está prevista para o dia 22 de outubro de 2023 e acontecerá no período da tarde, das 14h às 19h (horário de Brasília).

A Vunesp aplicará três provas, com a seguinte composição, sendo a Prova I composta por 8 questões discursivas sobre Química e Biologia. Já a Prova I contará com 40 questões objetivas de Língua Portuguesa, Matemática, Geografia, História, Língua Inglesa e Física. Além disso, a Vunesp também vai aplicar uma Prova de redação em Língua Portuguesa.



Os candidatos poderão consultar os locais de prova a partit do dia 11 de outubro, na Área do Candidato no site da Vunesp, através do link “Local de prova”.

Vagas e resultados

A oferta total do Unifimes Mineiros é de 60 (sessenta) vagas para o curso de Medicina, ofertado em período integral e de forma presencial. O curso tem duração mínima de 12 semestres.

De acordo com o cronograma, a divulgação do resultado final do Vestibular de Medicina 2024 está prevista para o dia 14 de novembro de 2023, a partir das 15h. Os aprovados em 1ª chamada deverão realizar as matrículas nos dias 16 e 17 de novembro. Entre os documentos, o Unifimes solicita Diploma ou Certificado de conclusão do Ensino Médio ou equivalente e histórico escolar.

Acesse o edital do Vestibular de Medicina na íntegra para mais detalhes.

