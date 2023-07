Unifimes Trindade libera edital do Vestibular de Medicina 2024; veja datas

O Centro Universitário de Mineiros (Unifimes), Campus Trindade, publicou o edital de abertura com as principais datas do Vestibular de Medicina 2024. De acordo com o documento, a oferta total da Unifimes Trindade é de 75 vagas para ingresso no curso de Medicina no 1º semestre letivo de 2024.

Conforme o cronograma, a instituição abrirá o período de inscrição às 10h do dia 10 de julho. Os interessados poderão se inscrever até 14 de setembro de 2023. O valor da taxa de inscrição varia de acordo com a modalidade de seleção.

Vestibular de Medicina 2024: Inscrições

Segundo as orientações do edital, as inscrições serão recebidas de forma virtual. Portanto, para se inscrever, os estudantes deverão acessar o site da Vunesp, responsável pelo processo seletivo, no período indicado, e realizar o preenchimento de formulário eletrônico.

No momento da inscrição, os candidatos poderão escolher a modalidade de seleção. O Vestibular de Medicina 2024 contará com duas modalidades: aproveitamento das notas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) e vestibular tradicional, com a aplicação de provas presenciais.

Após escolher a modalidade e confirmar a inscrição, os candidatos deverão realizar o pagamento da taxa de inscrição para efetivar o cadastro. O valor da taxa de inscrição na seleção via Enem é de R$ 320,00 (trezentos e vinte reais), enquanto para as provas presenciais, a inscrição custará R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais).

Processo de seleção via Enem

Poderão se inscrever na seleção por aproveitamento das notas do Enem os estudantes que tenham participado de uma das edições do exame aceitas pela Unifimes Trindade para fins de classificação. De acordo com o edital, a instituição aceitará as notas de 2019, 2020, 2021 e 2022.

Serão consideradas as notas das quatro provas objetivas (Linguagens, Códigos e suas Tecnologias; Ciências Humanas e suas Tecnologias; Ciências da Natureza e suas Tecnologias; Matemática e suas Tecnologias) do Enem e também a nota da prova de Redação.



Seleção via Provas

Os candidatos que se inscreverem no vestibular tradicional passarão por uma avaliação organizada pela Vunesp e aplicada de forma presencial. De acordo com o cronograma, a aplicação das provas do Vestibular de Medicina 2024 está marcada para o dia 8 de outubro de 2023, das 14 às 19 horas (horário de Brasília).

O edital estabelece ainda que a instituição aplicará três provas com questões objetivas e discursivas sobre conteúdos dos componentes curriculares do Ensino Médio. As provas terão a seguinte composição:

Prova I: 8 (oito) questões dissertativas sobre Química (04) e Biologia (04);

Prova II: 40 (quarenta) questões objetivas de múltipla escolha sobre Língua Portuguesa (10), Matemática (10), Geografia (05), História (05), Língua Inglesa (05) e Física;

Prova de redação em Língua Portuguesa.

Os locais de prova serão em Trindade (GO). De acordo com o cronograma, a consulta aos local de prova, data, horário e ensalamento poderá ser feita a partir de 29 de setembro. Para fazer a consulta, os estudantes com inscrições homologadas deverão acessar o site da Vunesp e clicar em “Local de prova” para fazer a consulta.

Resultados e matrículas

De acordo com o edital, a divulgação do resultado, com a lista de candidatos convocados para matrícula em 1ª chamada, está prevista para o dia 6 de novembro de 2023, a partir das 15h.

Os candidatos convocados na 1ª chamada para as matrículas deverão realizar os procedimentos nos dias 7 e 8 de novembro de 2023, das 07h às 11h e das 13h às 18h. Para realizar o registro acadêmico, os estudantes deverão apresentar na instituição todos os documentos solicitados através do edital. Entre os documentos, a Unifimes Trindade solicita o Certificado de Conclusão e o Histórico Escolar do Ensino Médio.

Acesse o edital do Vestibular de Medicina na íntegra para mais detalhes.

