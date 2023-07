Unifunec divulga cronograma do Vestibular de Medicina 2024

O Centro Universitário de Santa Fé do Sul (Unifunec) já publicou o edital de abertura com as principais datas, regras e procedimentos para o Vestibular de Medicina 2024, que visa a seleção de novos alunos para ingresso no 1º semestre letivo do próximo ano.

Ao todo, a instituição de ensino superior está ofertando 60 vagas para o curso de Medicina (período integral). O valor da taxa é de inscrição do Vestibular de Medicina 2024 é de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais).

Período de inscrição

De acordo com o edital, o Unifunec abrirá o período de inscrição às 10h do dia 11 de julho, próxima terça-feira. Os interessados deverão se inscrever até as 23h59 do dia 28 de setembro de 2023, considerando o horário oficial de Brasília.

As inscrições serão recebidas exclusivamente de forma virtual. Portanto, para se inscrever, os interessados deverão acessar o site da Vunesp, fundação responsável por organizar o processo seletivo, e criar cadastro durante o período de inscrição.

Após criar o cadastro e acessar o sistema da Vunesp, o estudante deverá preencher o requerimento eletrônico de inscrição. Posteriormente, o candidato deve gerar e imprimir o boleto para pagamento da taxa de inscrição. De acordo com o cronograma, o pagamento deverá ser realizado até o dia 29 de setembro de 2023 para efetivar a inscrição.

Vestibular de Medicina 2024: Provas

Para fins de classificação, o Unifunec usará o desempenho dos candidatos em prova organizada e aplicada pela Fundação Vunesp. A composição da avaliação leverá em conta os componentes curriculares do Ensino Médio. A aplicação das provas acontecerá em uma única fase.

De acordo com o edital, as provas estão marcadas para o dia 22 de outubro de 2023. O documento indica ainda que a aplicação será no período da tarde, das 14h às 19h (horário de Brasília), no Campus II do Centro Universitário de Santa Fé do Sul – UNIFUNEC.



O endereço dessa unidade é o seguinte: Av. Mangará, 477 – Jd. Mangará, na cidade de Santa Fé do Sul, no estado de São Paulo. Os candidatos poderão consultar o ensalamento e demais informações sobre os locais de prova a partir de 11 de outubro, por meio da área do candidato, no site da Vunesp.

Composição das provas

O edital indica ainda que os candidatos responderão a três provas, compostas por questões discursivas e objetivas.

A Prova I contará com 8 (oito) questões dissertativas, distribuídas entre as disciplinas de Química (04) e Biologia (04). Já a Prova II será composta por 40 (quarenta) questões objetivas, distribuídas entre as disciplinas de Língua Portuguesa (10), Matemática (10), Geografia (05), História (05), Língua Inglesa (05) e. Física (05). Essa segunda avaliação poderá conter questões interdisciplinares.

Por fim, os candidatos também deverão responder a uma Prova de redação, que apresentará a proposta de escrita de um texto do tipo dissertativo-argumentativo em Língua Portuguesa. Todas as provas são de caráter eliminatório.

Resultado

De acordo com o cronograma, a Vunesp divulgará os gabarito das provas também no dia 22 de outubro, logo após a aplicação do exame.

A publicação do resultado final, com a lista de classificados para o preenchimento das vagas, está prevista para o dia 16 de novembro. Nesta data, a partir das 15h, a instituição divulgará a lista de convocados em 1ª chamada através do site da Vunesp e do site do Unifunec.

Na mesma data, o Unifunec deve divulgar o cronograma e as orientações para as matrículas dos convocados nesta primeira lista. Entre os documentos exigidos para o registro acadêmico, a instituição exige o certificado de conclusão do Ensino Médio e o histórico escolar.

Acesse o edital do Vestibular de Medicina para mais informações.

