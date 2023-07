Unime encerra inscrições do Processo Seletivo II de Medicina

O Centro Universitário UNIFAS/UNIME, com sede em Lauro de Freitas, na Bahia, encerra nesta quarta-feira, dia 26 de julho, o período de inscrição para o Processo Seletivo 2023/2- II para o curso de Medicina. Os interessados têm até as 23h59 de hoje (horário de Brasília) para se inscrever.

O processo seletivo será realizado na modalidade on-line e visa o preenchimento de vagas remanescentes no curso de graduação, com ingresso no 2º semestre letivo de 2023.

Vestibular de Medicina Unime: Inscrições

Conforme as orientações do edital, podem se inscrever nesse processo seletivo estudantes que tenham o Ensino Médio completo, pré-requisito para ingresso em cursos de nível superior.

Como acontece tradicionalmente, a Unime está recebendo as inscrições de forma virtual, exclusivamente por meio do site Strix Educação. Portanto, o estudante interessados deve acessar a página da seleção, clicar em “Inscreva-se”, realizar o cadastramento na plataforma e preencher o formulário eletrônico de inscrição nela disponível.

Para as comunicações a Unime utilizará, prioritariamente, o endereço de e-mail informado pelo candidato no momento da inscrição. Portanto, o candidato deve informar todos os dados pessoais, escolares e de contato, requeridos no edital.

Após o preenchimento do formulário e envio das informações, o candidato deverá efetuar o pagamento da taxa de inscrição para efetivar o cadastro. De acordo com o edital, a taxa de inscrição é no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais).

Até o dia 24 de julho, a UNIME aceitou pagamento por boleto bancário. As inscrições feitas posteriormente devem ser pagas por meio de PIX ou cartão de crédito.

Processo de Seleção: Provas

Para fins de classificação dos inscritos, a UNIME realizará a aplicação de provas compostas a partir dos componentes curriculares do Ensino Médio. Como a avaliação acontecerá virtualmente, a instituição fará um “treinamento” dos candidatos para o uso da plataforma de aplicação.

De acordo com o cronograma, o Pré-teste da Plataforma acontecerá no período de 24 a 28 de julho. Portanto, até a próxima sexta-feira, os candidatos poderão acessar o sistema para conhecer a plataforma de aplicação do exame.

A UNIME aplicará as provas do Processo Seletivo 2023/2- II no dia 29 de julho, próximo sábado. Conforme indicado no edital, os candidatos responderão a quatro Provas Objetivas e de uma Prova de Redação em Língua Portuguesa. Nesse sentido, as avaliações abarcarão conteúdos das seguintes áreas:

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias (LCT): Língua Portuguesa, Língua Estrangeira (Inglês);

Ciências Humanas e suas Tecnologias (CHT): História, Geografia;

Matemática e suas Tecnologias (MT): Matemática;

Ciências da Natureza e suas Tecnologias (CNT): Biologia, Física; e Química.



Ainda de acordo com as informações do edital, o acesso dos candidatos à plataforma de realização das provas será das 13h às 13h59 (horário de Brasília). As provas serão disponibilizadas conforme a seguir:

Prova de Redação: início às 14h e término às 15h20.

início às 14h e término às 15h20. Intervalo: das 15h20 às 15h29.

das 15h20 às 15h29. Provas Objetivas: início às 15h30 e término às 18h10.

Oferta de vagas e resultado

A oferta total da UNIME é de 100 vagas para o curso de Medicina (período integral). O curso conta com duração mínima de doze semestres, sendo ofertado de forma presencial.

Segundo o cronograma, a divulgação do resultado final da seleção está prevista para o dia 2 de agosto de 2023. Na mesma data a UNIME deve publicar a relação de convocados para o registro acadêmico. As matrículas dos convocados em 1ª chamada serão recebidas nos dias 3 e 4 de agosto. Entre os documentos solicitados, os candidatos deverão apresentar o certificado de conclusão do Ensino Médio.

Acesse o edital do processo seletivo para mais informações.

