Unimontes publica resultado final do Vestibular EAD 2023

Os participantes do Vestibular EAD 2023 da Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes) poderão consultar o resultado final do processo seletivo a partir desta terça-feira, dia 19 de julho. De acordo com o cronograma, a Unimontes publicará a 1ª chamada hoje, através do site do Sistema de Seleção.

Esse processo seletivo visa o ingresso de novos alunos nos cursos de licenciatura ofertados na modalidade de Educação a Distância (EaD).

Segundo informado pela Unimontes, o resultado final será publicado em ordem decrescente de pontuação, por curso e Município/Polo, em duas listas: a primeira, com a pontuação dos candidatos, da categoria I, Professor sem formação adequada, e a segunda, com os candidatos da categoria II, ensino médio ou equivalente.

Para consultar a lista de aprovados e o seu desempenho individual, o candidato deverá acessar a Plataforma de Ensino, fazendo login com CPF e senha cadastrados no momento da inscrição.

Além da lista de convocados em 1ª chamada, a universidade publicará também as orientações para o registro acadêmico. Entre os documentos, a Unimontes exige o certificado de conclusão e o histórico escolar do Ensino Médio. Os candidatos também precisarão apresentar documentos de identificação como o RG e o número de CPF.

Vestibular EAD Unimontes

Conforme indicado no edital, os aprovados nesse processo seletivo ingressarão no 2º semestre letivo deste ano. As oportunidades nos cursos EAD estão sendo ofertadas através do sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB).

Através do edital, a Unimontes estabeleceu ainda que puderam participar desse vestibular dois grupos de candidatos:



Vestibular EAD: Seleção

Para a classificação dos inscritos, a Unimontes considerou o desempenho dos estudantes durante o Ensino Médio. Desse modo, a universidade fez a avaliação das notas do histórico escolar do Ensino Médio, considerando as disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática.

Portanto, os candidatos precisaram enviar, obrigatoriamente, o histórico com o registro completo das notas.

Cursos ofertados

Ainda conforme indicado no edital, os cursos ofertados são financiados pelo Ministério da Educação (MEC), através de sua Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), e executados e administrados pela Unimontes.

A oferta da universidade é de mais de mil vagas para o ingresso de novos alunos ainda neste ano. O edital estabelece ainda que são 264 vagas para cada um dos seguintes cursos: Licenciatura em Educação Física; Licenciatura em Letras Inglês; Licenciatura em Letras Português; e Licenciatura em Pedagogia.

As vagas estão distribuídas entre os polos de apoio presencial da Unimonte nos municípios de Araxá, Barão de Cocais, Bicas, Campos Gerais, Confins, Corinto, Conselheiro Lafaiete, Divinolândia de Minas, Itamarandiba, Itamonte, Nanuque, Pedra Azul, Pompeu, Rio Pardo de Minas, Santa Rita de Caldas, Sete Lagoas, São Sebastião do Paraíso, Turmalina, Urucuia e Várzea da Palma.

Ainda conforme o edital, a disponibilidade de vagas dos cursos ofertados por Municípios/ Polos é a seguinte:

Licenciatura em Educação Física: polos de Araxá, Itamarandiba, Santa Rita de Caldas, São Sebastião do Paraíso e Turmalina;

Licenciatura em Letras Inglês: polos de Barão de Cocais, Conselheiro Lafaiete, Divinolândia de Minas, Rio Pardo de Minas e Urucuia.

Licenciatura em Letras Português: polos de Nanuque, Pedra Azul, Pompéu, Sete Lagoas e Várzea da Palma;

Licenciatura em Pedagogia: polos de Barão de Cocais, Bicas, Campos Gerais, Confins e Itamonte.

Acesse o site da Unimontes para mais informações.

