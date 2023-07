Uningá abre inscrições para Vestibular de Medicina 2024

O Centro Universitário Ingá (Uningá) é uma instituição de ensino superior particular com sede na cidade de Maringá, Paraná.

A instituição possui uma oferta de cursos muito variada. Porém, um dos maiores destaques da Uningá é o curso de Medicina, disputado por muitos candidatos em todo o Brasil.

Se você quer estudar Medicina na Uningá, então está com sorte: as inscrições para o Vestibular de Medicina 2024 estão abertas.

Dessa maneira, para te ajudar a fazer a sua inscrição, o artigo de hoje separou um resumo completo sobre o Vestibular de Medicina 2024 da Uningá. Vamos conferir!

Vestibular de Medicina Uningá 2024: inscrições já estão abertas

Conforme o calendário oficial do processo seletivo, o período de inscrições no Vestibular de Medicina 2024 da Uningá começou no dia 17 de julho e segue aberto. Todos os candidatos interessados poderão se inscrever até às 23h59 do dia 19 de outubro de 2023.

As inscrições poderão ser realizadas somente de forma online através do preenchimento de um formulário eletrônico que pode ser acessado por meio do site do vestibular da Uningá.

Além disso, o candidato deverá selecionar uma língua estrangeira durante a inscrição. As opções disponíveis são: Língua Espanhola ou Língua Inglesa.

Vestibular de Medicina Uningá 2024: taxa de inscrição

Todos os candidatos deverão pagar uma taxa de inscrição de R$ 200,00 para participar do Vestibular de Medicina 2024 da Uningá.

A taxa poderá ser paga somente via boleto bancário gerado após a finalização da inscrição no processo seletivo. De acordo com o edital do Vestibular, o prazo para que o candidato efetue o pagamento da taxa de inscrição é até 23h59 do dia 20 de outubro, um dia após o fim do período de inscrições.



Os candidatos também poderão imprimir a segunda via do boleto acessando o Portal do Candidato, no site da Uningá.

Vestibular de Medicina Uningá 2024: realização das provas

O Vestibular de Medicina da Uningá prevê a aplicação de uma prova presencial para todos os participantes inscritos. O exame irá acontecer no dia 29 de outubro, das 9h às 13h, somente no campus principal da Uningá em Maringá. O endereço completo está disponível no edital do Vestibular.

Os candidatos poderão consultar os próprios locais de prova a partir das 18h do dia 27 de outubro, no site da Uningá.

A prova será composta por 70 questões de múltipla escolha (objetivas) e por uma proposta de redação. As questões serão distribuídas da seguinte forma:

06 questões de Língua Portuguesa;

03 questões de Literatura Brasileira;

04 questões de Língua Estrangeira;

02 questões de Educação Física;

03 questões de Novas Tecnologias e Comunicação;

02 questões de Arte;

05 questões de Geografia;

05 questões de História;

04 questões de Filosofia;

04 questões de Sociologia;

10 questões de Biologia;

07 questões de Química;

07 questões de Física;

08 questões de Matemática.

A redação, por sua vez, deverá ser redigida em língua portuguesa e o candidato poderá receber uma pontuação de 0 a 30 pontos.

Ainda, destaca-se que os candidatos que obtiverem nota zero na prova objetiva ou na prova de redação serão desclassificados do processo seletivo da Uningá. O cálculo da nota final será feito por meio da soma das notas obtidas na prova objetiva e na prova de redação.

Vestibular de Medicina Uningá 2024: oferta de vagas

Por meio do Vestibular de Medicina 2024, a Uningá irá oferecer 100 vagas para o curso de Medicina ministrado na unidade principal da instituição, em Maringá/PR.

Todos os candidatos aprovados no processo seletivo irão ingressar no primeiro semestre letivo de 2024.

Vestibular de Medicina Uningá 2024: divulgação dos resultados

Os candidatos poderão acessar o resultado do Vestibular de Medicina da Uningá no dia 06 de novembro de 2023, a partir das 18h, no site da Uningá.

A instituição irá aceitar pedidos de recursos quanto ao gabarito e ao resultado do processo seletivo em até 24 horas após a divulgação dos documentos.