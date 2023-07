Unipampa recebe inscrições para Ingresso por Notas do Ensino Médio

A Universidade Federal do Pampa (Unipampa) está com inscrições abertas para processo seletivo que visa o preenchimento de vagas remanescentes dos Processos Seletivos UNIPAMPA 2023. As vagas ofertadas são para cursos de graduação presenciais e ofertados na modalidade de Educação a Distância (EAD). Há oportunidades para mais de 15 cursos de graduação.

De acordo com o cronograma publicado no edital, as inscrições poderão ser feitas até o dia 7 de agosto de 2023. A Unipampa receberá as inscrições de forma virtual, exclusivamente por meio do site da universidade.

Portanto, os candidatos deverão acessar o site da Unipampa, escolher o curso para o qual deseja concorrer a uma vaga, e realizar o preenchimento do formulário de inscrição. Além dos dados pessoais do estudante, o formulário solicita dados escolares e de contato. De acordo com os editais, as inscrições são gratuitas de modo que dispensam o pagamento da taxa de inscrição.

Poderão se inscrever nesse processo seletivo somente os candidatos que tenham Ensino Médio completo, pré-requisito para ingresso em cursos do ensino superior.

Processo de seleção

Conforme estabelecido pela Unipampa através de edital, esse processo seletivo não contará com a aplicação de provas. A classificação dos candidatos será feita exclusivamente a partir da análise do desempenho escolar dos inscritos durante o Ensino Médio.

Portanto, no momento da inscrição, é obrigatório enviar em anexo o histórico escolar com o registro das notas obtidas nos três anos do Ensino Médio. De acordo com o edital, a Unipampa avaliará somente o desempenho nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática.

Oferta de vagas



A Unipampa está ofertando mais de 200 (duzentas) vagas para ingresso de novos alunos no segundo semestre letivo deste ano. As oportunidades para os cursos EAD estão sendo ofertadas através do sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB), por meio da Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior).

Haverá reserva de vagas de acordo com a Lei de Cotas. Portanto, há vagas exclusivas para estudantes que cursaram todos os anos do Ensino Médio em escolas da rede publica de ensino, com recorte de renda e percentual de vagas exclusivo para pessoas autodeclaradas negras e para pessoas com deficiência (PcD).

Cursos ofertados

A universidade está ofertando vagas nos seguintes cursos de graduação ofertados de forma presencial ou EAD:

Licenciatura em Ciências Exatas Licenciatura;

Bacharelado em Agronegócio;

Bacharelado em Zootecnia;

Licenciatura em Letras – Espanhol e Literatura Hispânica;

Licenciatura em Pedagogia;

Engenharia em Cartográfica e de Agrimensura;

Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia;

Licenciatura em Matemática;

Bacharelado em Ciências Biológicas;

Licenciatura em Ciências Biológicas;

Bacharelado em Biotecnologia;

Bacharelado em Engenharia Florestal;

Bacharelado em Gestão Ambiental;

Bacharelado em Fruticultura;

Bacharelado em Ciências da Natureza;

Bacharelado em Engenharia de Aquicultura;

Bacharelado em Engenharia Elétrica;

Bacharelado em Nutrição.

Conforme indicado no edital, as vagas estão distribuídas entre as seguintes cidades do Estado do Rio Grande do Sul: Alegrete, Caçapava do Sul, Dom Pedrito, Jaguarão, Itaqui, São Gabriel e Uruguaiana.

Resultados

De acordo com o cronograma, a Unipampa divulgará a Lista Preliminar de Classificação no dia 11 de agosto de 2023. Conforme o edital, caberá a interposição de recursos. Desse modo, os interessados em contestar o resultado preliminar poderão interpor recursos entre os dias 14 e 16 de agosto, através da Área do Candidato, no site da Unipampa.

Após a análise dos recursos, a Unipampa publicará o resultado final do processo seletivo no dia 18 de agosto de 2023. Os aprovados deverão comparecer na Secretaria Acadêmica entre 21 e 23 de agosto para confirmação de interesse na vaga. A convocação de suplentes será divulgada a partir do dia 24 do mesmo mês.

Acesse o site da Unipampa para mais informações.

