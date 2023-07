Unisalesiano realiza provas do Vestibular de Medicina neste sábado (01)

A UniSALESIANO, Centro Universitário Católico Salesiano Auxilium, é uma instituição de ensino superior privada fundada em 1952.

A universidade possui uma oferta de cursos muito variada, mas um de seus maiores destaques é o curso de Medicina, disputado por muitos estudantes de todo o Brasil.

Conforme o calendário do processo seletivo, as provas do Vestibular de Medicina 2023/2 da UniSALESIANO serão aplicadas neste sábado, dia 01 de julho. Dessa forma, é muito importante que você saiba como a prova irá funcionar e quais são os próximos passos no processo seletivo.

Assim, para te ajudar, o artigo de hoje separou um resumo completo sobre o Vestibular de Medicina da UniSALESIANO 2023/2. Vamos conferir!

Vestibular de Medicina UniSALESIANO 2023/2: provas são aplicadas neste sábado (01)

O Vestibular de Medicina da UniSALESIANO prevê a aplicação de uma prova presencial para todos os candidatos. Na edição 2023/2, o exame será realizado neste sábado, dia 01 de julho, das 13h às 18h. Segundo as informações divulgadas, os portões de acesso ao local de prova serão abertas às 12h e fechadas às 12h40.

A prova acontecerá na unidade da UniSALESIANO nas unidades da instituição nas cidades de Araçatuba e Lins. Os candidatos podem consultar o comprovante do próprio local de prova, documento divulgado no dia 28 de junho, que está disponível na Central do Candidato. É recomendada a impressão do comprovante.

Todos os candidatos deverão levar um documento de identidade original e uma caneta esferográfica de tinta azul ou preta fabricada em material transparente no dia da prova. Os participantes não devem levar outros materiais, como lápis, lapiseira, borracha ou apontador.

Vestibular de Medicina UniSALESIANO 2023/2: estrutura das provas



Você também pode gostar:

A prova do Vestibular de Medicina será composta por 50 questões de múltipla escolha (objetivas) sobre assuntos estudados ao longo do ensino médio. As questões serão divididas da seguinte maneira:

8 questões de Língua Portuguesa;

2 questões de Literatura Brasileira;

8 questões de Matemática;

3 questões de Física;

7 questões de Química;

7 questões de Biologia;

3 questões de Atualidades;

3 questões de História;

3 questões de Geografia;

6 questões de Língua Estrangeira (inglês ou espanhol).

O candidato poderá receber uma pontuação máxima de 100 pontos conforme os acertos na prova de múltipla escolha.

Além disso, os candidatos também irão receber uma proposta de redação e deverão, a partir do tema proposto, escrever uma redação de tipo dissertativo-argumentativo. O texto também poderá receber uma pontuação final de até 100 pontos. É muito importante destacar que, conforme previsto pelo edital, as redações deverão ser redigidas em língua portuguesa e de com caneta esferográfica, com tinta azul ou preta. Os candidatos que preencherem a redação a lápis serão desclassificados do processo seletivo.

Por fim, a nota final dos candidatos no Vestibular de Medicina será calculada com base na soma das duas notas.

Vestibular de Medicina UniSALESIANO 2023/2: vagas disponíveis

A UniSALESIANO está oferecendo 53 vagas para o curso de Medicina ministrado na unidade de Araçatuba por meio do vestibular 2023/2.

Os candidatos aprovados no processo seletivo irão ingressar na UniSALESIANO no segundo semestre letivo de 2023.

Vestibular de Medicina UniSALESIANO 2023/2: próximos passos

Segundo o edital do Vestibular de Medicina da UniSALESIANO, o gabarito da prova será divulgado a partir das 10h desta segunda-feira, 03 de julho. Os candidatos poderão enviar recursos quanto ao gabarito até o dia 04 do mesmo mês.

A divulgação dos resultados com os nomes dos candidatos aprovados em primeira chamada irá acontecer a partir das 17h do dia 10 de julho. O resultado poderá ser consultado no site do vestibular de Medicina da UniSALESIANO.

É importante destacar que todos os participantes aprovados em primeira chamada deverão realizar os procedimentos de matrícula entre os dias 12 e 13 de julho.

Por fim, a segunda chamada do vestibular será divulgada a partir das 10h do dia 17 de julho.