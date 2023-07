Unitins publica resultado final do Vestibular 2023/2

A Universidade Estadual do Tocantins (Unitins) publicou na tarde desta sexta-feira, dia 7 julho, o resultado final do Vestibular 2023/2. Desse modo, os candidatos já podem consultar a relação de convocados para as matrículas através do site da Unitins.

Além do edital do resultado final, a Unitins divulgou a lista de aprovados por campus: Câmpus Paraíso do Tocantins e Câmpus Palmas.

Também nesta sexta-feira, a universidade publicou as convocações para o procedimento de heteroidentificação de pessoas autodeclaradas pretas ou pardas e para a perícia médica dos candidatos aprovados e classificados para as vagas reservadas para pessoas com deficiência.

Para realizar as matrículas, os aprovados deverão apresentar todos os documentos solicitados através do edital em período a ser divulgado pela universidade. Entre os documentos solicitados para realizar o registro acadêmico estão o RG, o CPF, o certificado de conclusão e histórico escolar do Ensino Médio.

A lista de aprovados, cronograma e orientações para a matrícula podem ser conferidos na página do edital.

Vestibular 2023/2

Para a classificação dos candidatos, a Unitins considerou exclusivamente o desempenho obtido pelos candidatos em prova organizada e aplicada pela própria universidade.

A Unitins aplicou as provas no dia 25 de junho (domingo), no período das 9h15 às 14h15 (horário de Brasília). Houve locais de prova nas cidades de Palmas e Paraíso do Tocantins.

Mais de mil candidatos compareceram aos locais de prova. Desse modo, segundo os dados da Unitins, o índice de abstenção registrada nesta edição do processo seletivo foi de 26,4%.



Composição das provas

De acordo com o indicado previamente no edital, a prova aplicada pela Unitins foi composta por 50 (cinquenta) questões objetivas de múltipla escolha sobre conteúdos referentes aos componentes curriculares do Ensino Médio. Ainda de acordo com o edital, as provas contaram com questões sobre as seguintes áreas: Ciências Humanas , Ciências da Natureza e Matemática : 30 (trinta) questões sobre as disciplinas de História, Geografia, Matemática, Física, Química e Biologia;

, e : 30 (trinta) questões sobre as disciplinas de História, Geografia, Matemática, Física, Química e Biologia; Linguagens, Códigos e suas Tecnologias: 20 (vinte) questões sobre assuntos de Língua Portuguesa e Literatura Brasileira, Língua Inglesa ou Língua Espanhola e Redação. A Unitins aplicou também uma prova de redação em Língua Portuguesa. A avaliação apresentou duas propostas de redação: “Positividade tóxica nas redes sociais” e “Limpeza Social no Brasil”. Desse modo, os candidatos puderam escolher uma das duas opções para a escrita de um texto do tipo dissertativo-argumentativo em Língua Portuguesa.

Vagas e cursos ofertados

Ainda conforme indicado no edital do Vestibular 2023/2, a oferta total da Unitins é de 240 (duzentas e quarenta) vagas para ingresso em seis cursos de graduação ofertados nos campi de Palmas e Paraíso do Tocantins, de forma presencial.

As oportunidades estão distribuídas entre os cursos de Bacharelado em Direito, Bacharelado em Engenharia Agronômica, Licenciatura em Pedagogia, Bacharelado em Serviço Social e Bacharelado em Sistemas de Informação.

Reserva de vagas

A Unitins reserva parte das vagas para o cumprimento das políticas de ações afirmativas da instituição. Nesse sentido, há reserva de parte das vagas para estudantes que cursaram todo o Ensino Médio em escolas da rede pública.

Dentro do sistema de cotas, há recorte de renda e percentual de vagas para candidatos autodeclarados pretos, pardos, indígenas (PPI). Além disso, há vagas exclusivas para pessoas com deficiência (PcD).

Os candidatos aprovados através do sistema de cotas deverão comprovar os critérios indicados no edital antes do período de matrícula para garantir a vaga. A Unitins já liberou as orientações para os procedimentos de heteroidentificação e de perícia médica,

Acesse o site da Unitins para mais informações.

