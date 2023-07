Univale Distribuidora CONTRATA em duas cidades

A Univale, empresa que oferece excelência em distribuição de produtos desde o começo do século XXI, está recrutando novos funcionários para compor o seu time. Desse modo, antes mesmo de falar mais sobre a companhia, veja quais são os cargos disponíveis e suas respectivas localidades:

Assistente Financeira – São José dos Campos – SP – Efetivo;

Banco de Talentos – São José dos Campos – SP – Banco de talentos;

Promotor (a) de Vendas (São Sebastião) – São Sebastião – SP – Efetivo;

Vendedor (a) E-Commerce (São José dos Campos) – São José dos Campos – SP – Efetivo.

Mais sobre a Univale

Contando um pouco mais sobre a Univale, é importante destacar que trata-se de uma distribuidora de alimentos fundada em 2003. Possui uma equipe de profissionais em sua diretoria, com uma bagagem de mais de 35 anos no mercado de distribuição no Vale do Paraíba, Litoral Norte, Serra da Mantiqueira e Alto Tietê.

Além disso, são ao todo aproximadamente 50 cidades atendidas pela Univale numa região com mais de 3.500.000 habitantes. A Univale trabalha com grandes marcas e preocupa-se em desenvolver e consolidar seus fornecedores neste mercado tão competitivo. Conta, para isso, com seu profundo conhecimento da área e de suas peculiaridades.

Por fim, sua Missão, Visão e Valores têm como característica principal o comprometimento com a distribuição, na sua essência de definição, a eficiência e a qualidade de trabalho que fazem da Univale uma opção ágil, segura e eficaz para empresas que procuram a presença de seus produtos em todos os pontos de venda.

Como enviar o seu currículo?

Para saber mais sobre as vagas da Univale, é preciso acessar esse link para ir à página do 123empregos. Na plataforma, é só consultar todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, benefícios, funções, horário, etc..) com atenção e se candidatar.

Dessa maneira, para ficar de olho nas notícias e nas melhores vagas de empregos espalhadas pelos quatro cantos do Brasil, é só acessar o Notícias Concursos!



