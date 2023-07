Univás abre inscrições para Vestibular de Medicina 2024/1

A Univás, Universidade do Vale do Sapucaí, é uma instituição de ensino superior particular com sede na cidade de Pouso Alegre, Minas Gerais.

Dentre tantas outras opções de oportunidades, a instituição oferece o curso de Medicina, muito concorrido e ambicionado por estudantes de todo o país.

Se você quer estudar na Univás, então está com sorte: as inscrições para o Vestibular de Medicina 2024/1 já estão abertas.

Assim, para que você possa participar do processo seletivo, o artigo de hoje separou um resumo com tudo aquilo que você precisa saber sobre o Vestibular de Medicina 2024 da Univás, incluindo as principais datas e funcionamento da seleção. Vamos conferir!

Vestibular de Medicina Univás: inscrições estão abertas

As inscrições para a edição 2024/1 do Vestibular de Medicina da Univás estão abertas desde o dia 03 de julho.

Os estudantes interessados deverão se inscrever exclusivamente de forma online por meio do formulário eletrônico disponível na página dedicada ao vestibular da Univás.

O prazo para inscrição irá variar conforme a modalidade escolhida para o candidato. Veja até quando você pode se inscrever:

Modalidade 1 – prova: 1º de outubro;

Modalidade 2 – uso da nota do ENEM: 03 de novembro.

Conforme as informações presentes no edital, os candidatos também podem se inscrever nas duas modalidades (prova e nota do ENEM) simultaneamente.

Vestibular de Medicina Univás: taxa de inscrição

Todos os candidatos deverão pagar uma taxa de inscrição para participar do Vestibular de Medicina 2024 da Univás. Porém, os valores irão variar conforme a modalidade escolhida pelo candidato e a data em que o pagamento será efetuado.

Modalidade 1 – prova:

03 de julho a 20 de agosto: R$ 400,00;

21 de agosto a 20 de setembro: R$ 430,00;

21 de setembro a 1º de outubro: R$ 460,00.

Modalidade 2 – uso da nota do ENEM:

03 de julho a 20 de agosto: R$ 160,00;

21 de agosto a 20 de setembro: R$ 180,00;

21 de setembro a 3 de novembro: R$ 200,00.

Ambas modalidades (1 e 2):

03 de julho a 20 de agosto: R$ 500,00;

21 de agosto a 20 de setembro: R$ 550,00;

21 de setembro a 1º de outubro: R$ 600,00.

Os candidatos que quiserem participar das duas modalidades poderão solicitar desconto. Para isso, após a conclusão da inscrição, o candidato deverá enviar um e-mail para desconto@univas.edu.br com o assunto: solicitação de desconto inscrição medicina. Os participantes deverão informar nome completo e o número do CPF no e-mail .

Vestibular de Medicina Univás: provas

A modalidade 1 do Vestibular de Medicina da Univás prevê a aplicação de uma prova presencial para todos os candidatos. O exame será elaborado pela Fundação Vunesp e será realizado no dia 22 de outubro, a partir das 14h.

A prova será composta por uma redação em língua portuguesa (com valor máximo de 20 pontos) e por 50 questões de múltipla escolha (com pontuação máxima de 100 pontos). As duas partes do exame são eliminatórias.

O exame será realizado somente na cidade de Pouso Alegre, Minas Gerais. Os participantes poderão consultar o local e a sala de realização das provas a partir do dia 11 de outubro.

Vestibular de Medicina Univás: uso da nota do ENEM

A modalidade 2 do Vestibular da Univás prevê o ingresso via nota obtida na prova do ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) realizada pelo candidato no ano de 2023.

Vestibular de Medicina Univás: oferta de vagas

Por meio do Vestibular de Medicina 2024, a Univás irá oferecer 70 vagas para o curso de Medicina ministrado na Unidade Central e na Unidade Fátima da instituição em Pouso Alegre, Minas Gerais.

Do total de vagas, 60 serão distribuídas para a modalidade 1 e 10 vagas para a modalidade 2.

Vestibular de Medicina Univás: divulgação dos resultados e dos gabaritos

O gabarito das provas presenciais serão divulgados no dia 23 de outubro e estarão disponíveis no site da Fundação Vunesp.

O resultado da modalidade 1 será divulgado no dia 16 de novembro. Para a modalidade 2, a Univás afirma que a divulgação do resultado irá depender da data em que o Inep enviar os dados do candidato para a instituição.

Acesse o edital do Vestibular de Medicina da Univás para mais informações.