Univen ABRE VAGAS em DUAS REGIÕES; Confira mais detalhes!

A Univen, empresa totalmente dedicada à medicina veterinária, com a preocupação em oferecer ao mercado soluções em equipamentos com recursos avançados que garantem exames precisos e precoces, permitindo que o diagnóstico, tratamento e acompanhamento sejam feitos de forma mais segura e rápida, está contratando no mercado.

Isto é, caso esteja em busca de uma recolocação profissional, vale a pena conferir a lista de oportunidades abaixo:

Analista Financeiro PL (Contas a pagar) – Curitiba – PR – Efetivo;

Analista Financeiro PL (Contas a receber) – Curitiba – PR – Efetivo;

Assistente Financeiro JR – Curitiba – PR – Efetivo;

Inside Sales – Curitiba – PR – Efetivo;

Representante Comercial Veterinário DF – Brasília – DF – Pessoa Jurídica: Elaborar propostas comerciais; Negociar com clientes e efetivar as vendas; Identificar oportunidades de negócios; Desenvolver e prospectar novos clientes.

Mais sobre a Univen

Sobre a Univen, é interessante destacar que a empresa tem o portfólio completo de equipamentos para atenção à saúde dos animais: Ultrassom Veterinário, Radiologia Veterinária, Arco Cirúrgico, Tomografia, Ressonância e Análises Clínicas.

Além disso, entrega aos médicos veterinários soluções para diagnóstico por imagem e análises clínicas: equipamentos, insumos, acessórios, serviços e entrega com agilidade e qualidade. Seus consultores atuam em todo o Brasil e estão preparados para atender as clínicas veterinárias de maneira personalizada.

Por fim, a Univen é Distribuidora Oficial GE Healthcare nas modalidades: Ultrassom Vet, Tomógrafo Vet, Ressonância Magnética Vet e Arco Cirúrgico Vet. Em Radiologia Vet atuamos com equipamentos Fuji Film, SIUI e DRTech.

Como enviar o seu currículo?

Agora que a lista de vagas da Univen já veio à tona, a candidatura ocorre de maneira simples. É só acessar esse link para ir à página do 123empregos. Por lá, é só visualizar todos os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.



