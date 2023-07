Univesp publica resultado final do Vestibular 2023

A Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp) publicou na manhã desta segunda-feira, dia 3 de julho, o resultado final do Vestibular 2023 do 2º semestre. Desse modo, os candidatos já podem conferir a lista de convocados em 1ª chamada através do site da Vunesp, fundação responsável pelo processo seletivo.

Além da convocação em 1ª chamada, os participantes podem conferir também a listagem geral de candidatos classificados. A Univesp liberou também nesta segunda (3) as respostas quanto aos recursos interpostos contra o gabarito da prova objetiva.

Matrículas

De acordo com as orientações da Univesp, os convocados nesta 1ª chamada deverão realizar os procedimentos de matrícula no período das 10h do dia 5 de julho até as 18h do dia 10 de julho, ou seja, entre as próximas quarta e segunda-feira.

A Univesp já havia publicado em 28 de junho a portaria nº 67 com orientações para o registro acadêmico.

Segundo a portaria, a matrícula inicial dos convocados deverá ser feita exclusivamente de forma virtual (online) no portal de matrícula da Univesp. Portanto, os candidatos deverão, obrigatoriamente, enviar de forma eletrônica arquivos em formato .PDF os documentos de matrícula pelo Sistema Univesp.

O acesso ao sistema deverá ser feito com o número do seu CPF (Cadastro de Pessoa Física) ou número de inscrição do vestibular. Após a manifestação de interesse na vaga, o candidato receberá, no mesmo e-mail utilizado para realizar a inscrição, a chave de segurança de acesso, para dar início ao processo de matrícula online.

Como foi o Vestibular 2023?

A seleção da Univesp contou com a aplicação de provas aconteceu ontem no dia 28 de maio de 2023. A aplicação aconteceu no período da tarde em cidades de diversas regiões do Estado de São Paulo.



A Univesp aplicou uma prova composta por questões objetivas de múltipla escolha sobre os componentes curriculares do Ensino Médio. Nesse sentido, os candidatos responderam a uma prova composta por 56 questões sobre as seguintes disciplinas: Língua Portuguesa, Matemática, Física, Biologia, Química, História, Geografia e Inglês.

A universidade aplicou também uma prova de redação em Língua Portuguesa, que exigiu a escrita de um texto no formato dissertativo-argumentativo. O tema proposto foi “Escola inclusiva: entre um convívio enriquecedor e os desafios na aprendizagem”.

Além dessa seleção tradicional, o processo seletivo aceitou também as notas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) para fins de classificação. A Univesp aceitou o uso das notas do Enem de 2020 a 2022.

O edital estabelece que os candidatos pretos, pardos e indígenas e estudantes que fizeram o ensino médio em escolas públicas podem ser contemplados com o Sistema de Pontuação Acrescida. Nesse caso, esses candidatos recebem bonificação sobre a nota obtida na prova da Univesp ou no Enem.

Oferta de vagas e cursos

De acordo com o edital, a oferta total da Univesp é de 25.440 vagas para ingresso de novos alunos neste ano letivo. As oportunidades ofertadas estão distribuídas por mais de 400 polos da universidade localizados em 366 municípios do Estado de São Paulo (SP)

O edital indica ainda que as vagas ofertadas no Vestibular 2023 são para os seguintes cursos: Letras, Matemática e Pedagogia, Tecnologia da Informação, Ciência de Dados ou Engenharia de Computação, Tecnólogo em Processos Gerenciais, Bacharel em Administração e Bacharel em Engenharia de Produção.

Os cursos da Univesp contam com aulas e atividades desenvolvidas em Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). De acordo com a universidade, a plataforma permite o desenvolvimento de diversas atividades acadêmicas, como assistir a videoaulas, acessar material didático, bibliotecas digitais. As atividades avaliativas também poderão acontecer virtualmente ou de forma presencial em um dos polos de apoio presencial.

Acesse o edital do Vestibular 2023 para mais detalhes.

