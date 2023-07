URCA aplica provas neste sábado (01)

A URCA, Universidade Regional do Cariri, é uma instituição de ensino superior pública com sede principal na cidade de Crato, estado do Ceará. A universidade foi fundada em 1986 e oferece uma grande quantidade de oportunidades e de vagas em diferentes cursos, atraindo estudantes de todo o Brasil.

As provas do Vestibular 2023/2 da URCA serão aplicadas neste sábado, dia 01 de julho. Assim, é importante que você saiba como o exame irá funcionar e quais são os próximos passos no processo seletivo.

Para te ajudar, o artigo de hoje separou um resumo com tudo aquilo que você precisa saber sobre o Vestibular da URCA 2023/2. Vamos conferir!

Vestibular URCA 2023/2: provas são aplicadas neste sábado (01)

A edição 2023/2 do Vestibular da URCA prevê a aplicação de provas para todos os candidatos que estão participando do processo seletivo.

As provas serão aplicadas de forma presencial neste sábado, 01 de julho, e também amanhã, dia 02 de julho. Nos dois dias, as provas irão acontecer das 13h às 17h. Os portões de acesso dos locais de prova presentes no cartão de identificação dos candidatos serão abertos às 12h e fechados às 13h.

Os exames serão divididos em duas provas de questões de múltipla escolha (objetivas) e uma prova de redação. Veja a divisão a seguir:

01 de julho de 2023: prova de Física, Química, Matemática e Biologia;

02 de julho de 2023: prova de História, Geografia, Língua Portuguesa e Literatura Lusófona, Língua Estrangeira e redação.

As provas serão aplicadas de forma presencial nas cidades de Barbalha, Campos Sales, Crato, Iguatu, Juazeiro do Norte, Mauriti e Missão Velha. Para acessar o local de prova, os candidatos devem entrar no site do vestibular da URCA e consultar o próprio Cartão de Identificação.



Segundo as informações presentes no edital do processo seletivo, todos os candidatos que não participarem da prova neste sábado não poderão fazer a prova no domingo.

Todos os candidatos deverão levar um documento de identificação original no dia da prova (o mesmo usado durante a inscrição). Além disso, também é necessário levar uma caneta esferográfica de tinta de cor azul ou preta (escrita grossa) para assinalar o Cartão-Resposta, documento definitivo para efeito de avaliação, e para escrever a redação.

Para mais informações sobre as provas do processo seletivo, acesse o edital do vestibular da URCA.

Vestibular URCA 2023/2: correção das provas

A nota final do candidato no processo seletivo será calculada com base nas pontuações obtidas nas provas objetivas dos dois dias de aplicação e também na prova de redação.

Segundo o edital do processo seletivo, o processo de correção das provas objetivas irá acontecer via processamento eletrônico, através do Cartão-Resposta personalizado, cujo preenchimento é responsabilidade do candidato. Assim, é importante que os candidatos assinalem as respostas com caneta azul ou preta para que a correção aconteça conforme o planejado.

Vestibular URCA 2023/2: oferta de vagas

Por meio do vestibular 2023/2, a URCA irá oferecer 1.295 vagas para diferentes cursos de graduação da instituição com ingresso no segundo semestre de 2023.

As vagas serão distribuídas conforme o sistema de cotas utilizado pela universidade. Assim, somente 30% das vagas serão destinadas para os candidatos que concorrem na modalidade “Livre Concorrência”.

Você pode acessar mais informações sobre todas as vagas disponibilizadas por meio do vestibular 2023/2 diretamente no Quadro de Vagas do processo seletivo da URCA.

Vestibular URCA 2023/2: próximos passos

O gabarito preliminar das provas objetivas do primeiro dia (sábado) será divulgado às 8h do dia 02 de julho, este domingo. O gabarito do segundo dia, por sua vez, será divulgado às 19h do mesmo dia.

Entre os dias 03 e 04 de julho, os candidatos poderão enviar recursos quanto às questões e os gabaritos das provas objetivas.

Os resultados do vestibular 2023/2, por sua vez, serão divulgados em datas diferentes conforme o campus escolhido pelo candidato. Confira as datas de divulgação dos resultados finais do processo seletivo:

Campus de Iguatu: 11 de agosto de 2023 ;

Campus de Crato, Campos Sales, Juazeiro do Norte e Missão Velha: 25 de outubro de 2023 .