URCA libera gabaritos preliminares do Vestibular 2023/2

A Universidade Regional do Cariri (URCA) já liberou os gabaritos preliminares referentes às provas objetivas do Vestibular 2023/2. Desse modo, os candidatos já podem acessar as respostas oficiais do 1º e do 2º dia de prova através do site da CEV (Comissão Executiva do Vestibular).

Como os gabaritos são preliminares, caberá a interposição de recursos. Os interessados em contestar as questões e gabaritos deverão realizar o procedimento de forma virtual, com recursos devidamente fundamentados.

O prazo para a interposição de recursos já está aberto. De acordo com o cronograma, os recursos poderão ser interpostos até amanhã, dia 4 de julho. A URCA abrirá também amanhã o prazo para correção dos dados pessoais do candidato.

Resultados

A URCA divulgará os resultados do Vestibular 2023/2 em diferentes datas de acordo com o campus. O período de matrícula também varia de acordo com o campus.

A divulgação do resultado preliminar do Vestibular 2023/2 para o campus de Iguatu está prevista para o dia 7 de agosto, com recebimento de recursos até 9 de agosto. O resultado final, após recursos, será liberado em 11 de agosto.

O resultado preliminar dos demais campi (Barbalha, Crato, Campos Sales, Juazeiro do Norte e Missão Velha) está previsto para o dia 17 de outubro. Os interessados poderão contestar a classificação preliminar nos dias 18 e 19 do mesmo mês. A divulgação do resultado final está prevista para 25 de outubro.

Entre os documentos solicitados pela URCA para o registro acadêmico estão o RG e CPF do candidato e o certificado de conclusão do Ensino Médio.



Vestibular 2023/2

A URCA realizou a aplicação das provas do Vestibular 2023/2 no último fim de semana, nos dias 1º e 2 de julho. Houve locais de prova nos municípios de Barbalha, Campos Sales, Crato, Iguatu, Juazeiro do Norte, Mauriti e Missão Velha.

No primeiro dia do Vestibular, dia 1º de julho, a URCA aplicou a Prova Objetiva I, composta por 60 (sessenta) questões objetivas de Física, Matemática, Química e Biologia. Já a Prova Objetiva II, aplicada no domingo (2), contou com 60 (sessenta) questões objetivas de História, Geografia, Língua Portuguesa/ Literatura Lusófona, Língua Estrangeira (Inglês ou Espanhol).

Além disso, a URCA aplicou também uma prova de redação com uma proposta de escrita de texto dissertativo-argumentativo em Língua Portuguesa. O tema apresentado pela universidade foi “Leitura como alternativa à desinformação”, tendo como elementos temáticos leitura, formação cultural, combate às fake news e democracia.

Oferta de vagas

De acordo com o edital, ao todo, a URCA está ofertando de 1.295 (mil duzentas e noventa e cinco) vagas para diversos cursos de graduação presenciais, com ingresso no 2º semestre letivo deste ano.

As vagas ofertadas pela URCA estão distribuídas entre as seguintes unidades: Crato, Juazeiro do Norte, Barbalha, Missão Velha, Iguatu e Campos Sales. Entre os cursos com vagas disponíveis estão Direito, Pedagogia, Artes Visuais e Medicina, sendo 30 vagas para esse último curso.

Reserva de vagas

Parte das vagas ofertadas estão reservadas para estudantes que cursaram todo o Ensino Médio em escolas da rede pública, de acordo com as políticas de ações afirmativas da instituição.

Na distribuição das vagas, haverá recorte de renda e percentual de vagas exclusivo para candidatos autodeclarados pretos, pardos e indígenas (PPI) e também para pessoas com deficiência (PcD). Os interessados devem conferir todos os critérios no edital, já que a comprovação é obrigatória em caso de aprovação, havendo procedimento de heteroidentificação.

A URCA é uma das mais importantes instituições públicas de ensino superior no fortalecimento do desenvolvimento regional do Cariri. A instituição oferta 32 cursos de graduação de diversas áreas e conta também com 16 especializações, 9 mestrados e 2 doutorados.

Para mais informações, acesse o site da URCA.

