URGENTE! Ganhadores da Nota Fiscal DESTE estado devem resgatar prêmios IMEDIATAMENTE!

Ao longo do ano, muitos sorteios de prêmios para os contribuintes que colocam o CPF na Nota Fiscal acontecem em diversos estados brasileiros. Em abril, ocorreu o sorteio da Nota Fiscal Gaúcha, que ofereceu milhares de reais em prêmios para consumidores de todo o estado.

Porém, muitos ganhadores ainda não fizeram o resgate do valor em questão, inclusive de prêmios de até R$ 5 mil. Esse saque deve ser feito o quanto antes, uma vez que, passado o dia 31 de julho, não será mais possível resgatar o valor.

Portanto, preparamos este texto para você entender tudo sobre o assunto e consultar quem são os ganhadores da Nota Fiscal Gaúcha. Acompanhe.

Prazo para saque dos prêmios está se esgotando

Como vimos, muito embora existam prêmios de milhares de reais que são entregues para aqueles que colocam CPF na Nota Fiscal, a verdade é que nem todos se dão conta de que têm algum valor para receber.

É o caso de brasileiros que são sorteados, não percebem que foram sorteados e perdem o dinheiro ao saque ao passar o prazo. No caso da Nota Fiscal Gaúcha, isso pode se tornar uma realidade, tendo em vista que dezenas de ganhadores ainda não resgataram os prêmios dos mais diversos valores.

A boa notícia é que eles ainda estarão disponíveis para saque até dia 31 de julho. Até lá, é necessário fazer a solicitação do saque diretamente no site da Nota Fiscal Gaúcha ou no aplicativo, pelo seu celular.

Como saber se eu fui sorteado?

Outra dúvida muito recorrente com relação aos ganhadores da Nota Fiscal é o fato de que nem sempre eles sabem que têm direito de sacar o prêmio em dinheiro. Por isso, se você é cadastrado no programa da Nota Fiscal Gaúcha, é muito importante que se mantenha atento às atualizações que são feitas diretamente no seu aplicativo.

Para isso, você precisa:

Baixar o aplicativo Nota Fiscal Gaúcha no seu celular; Fazer o seu cadastro com o seu CPF; Criar um login de acesso; Acessar o app e ir na aba “Meus Prêmios” sempre que quiser verificar se você foi sorteado.



Lembrando que é de responsabilidade do contribuinte consultar os prêmios e sorteios, a fim de verificar se tem direito a algum saque. Caso contrário, se porventura você foi sorteado, mas não fez a solicitação do seu saque em tempo hábil, acabará correndo o risco de perder o seu dinheiro sem o direito de recorrer ou algo semelhante.

Por isso, entre agora mesmo no aplicativo do Nota Fiscal Gaúcha com o seu login e a sua senha e verifique na aba “Meus Prêmios” se você foi contemplado. Caso tenha sido, é só você solicitar o saque logo em seguida, preenchendo os campos com as informações sobre a conta na qual você quer receber o prêmio.

Será que você é um dos sortudos? Corra conferir para não perder o prazo do dia 31 de julho!