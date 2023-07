URGENTE! Governo alerta sobre novos GOLPES relacionados ao Desenrola Brasil

O Desenrola Brasil, um programa do governo federal criado para auxiliar na renegociação de dívidas, infelizmente, enfrentou imediatamente um desafio com a ação de golpistas.

Pouco tempo após o lançamento, centenas de links fraudulentos começaram a se espalhar pelas redes sociais, visando obter dados pessoais e até mesmo solicitar pagamentos de pessoas endividadas.

Diante desse cenário preocupante, tanto o governo, quanto a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) emitiram alertas para a população, como uma medida preventiva, a fim de evitar que pessoas, que já se encontram em uma situação de vulnerabilidade, acabem sendo vítimas desses criminosos.

Vale mencionar também que, os delinquentes desembolsaram recursos financeiros para ampliar o alcance de diversas postagens enganosas.

Em sua maioria, utilizavam imagens provenientes de órgãos do governo federal, da Serasa e de outras instituições, tudo isso com o intuito de conferir uma aparência falsamente legítima e enganar os usuários da internet.

Para contribuir no combate a desinformação, organizamos esse texto. Vamos detalhar aqui como os golpes relacionados ao Desenrola Brasil estão sendo aplicados e ainda apresentar outras informações importantes relacionadas ao programa.

Então, vem com a gente nessa leitura.

Antes de tudo, vale ressaltar que os golpes relacionados ao Desenrola Brasil estão acontecendo de diferentes formas.

Por exemplo, e você pesquisar por “Desenrola” no YouTube, é importante estar ciente de que existe um link patrocinado no topo dos resultados que pode direcionar a um chatbot malicioso.

Essa estratégia chamativa foi projetada para aplicar golpes em pessoas interessadas em participar do programa e renegociar as suas dívidas.

Vale pontuar também que, a quantidade de inadimplentes no Brasil atualmente é imensa. Portanto, a quantidade de pessoas que estão sujeitas a esse tipo de crime é realmente preocupante.

Enfim, este chatbot enganoso pode apresentar promessas tentadoras, como descontos de até 99% na renegociação de dívidas, induzindo as vítimas a acreditar que estão prestes a receber benefícios significativos no programa oficial.

Além disso, o sistema utiliza táticas enganosas ao fingir consultar dados pessoais da pessoa, criando uma falsa sensação de legitimidade para sua abordagem.

Da mesma forma, foram identificados links de golpes relacionados ao Desenrola Brasil no Facebook e WhatsApp. Ao acessar esses links, os usuários são direcionados a um atendimento aparentemente personalizado no aplicativo de mensagens instantâneas.

O governo federal tem orientado enfaticamente o público que está sendo atualmente atendido pelo programa Desenrola, isto é, inadimplentes da “Faixa 2” (com renda de até R$ 20 mil).

Assim, a orientação é evitar intermediários e sempre buscar informações diretamente junto ao banco em que são clientes.

Dessa forma, evita-se esses golpes relacionados ao Desenrola Brasil e os interessados podem participar do programa de forma segura.

Por fim, vale ainda destacar que em setembro está previsto o início para a renegociação das pessoas que se encaixam na “Faixa 1”. Esse grupo é destinado à pessoas com renda de até 2 salários mínimos e que estão inscritas no Cadastro Único (CadÚnico).

A partir da data de lançamento, esses indivíduos serão contempladas exclusivamente por meio do site “gov.br“.

“Os cidadãos interessados em renegociar as dívidas dentro do Programa Desenrola Brasil só busquem informações dentro dos canais oficiais dos bancos que aderiram ao programa, como agências, no internet banking ou em seus aplicativos bancários. Se for negociar no internet banking, sempre digite você mesmo o endereço da instituição financeira.” Nota da Federação Brasileira de Bancos (Febraban).