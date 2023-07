Urgente! Nubank anuncia SUPER NOVIDADE para quem ama VIAJAR

O Nubank, reconhecido pela oferta de serviços financeiros inovadores, está agora ampliando sua plataforma para além desse campo.

Em uma emocionante parceria com o aplicativo norte-americano Hopper, o famoso “roxinho” anunciou que está prestes a entrar no mercado de viagens, disponibilizando um portal completo dentro do seu já conhecido marketplace, o Shopping Nu.

Com esse novo empreendimento, o Nubank busca simplificar o dia a dia e o planejamento financeiro de seus usuários, auxiliando-os na busca pelas melhores ofertas e com isso, proporcionando maior flexibilidade na hora de planejar suas viagens.

A nova plataforma, prevista para ser lançada no próximo ano, trará uma série de ferramentas de previsão, facilitando o processo de busca por viagens com base em dados e informações relevantes.

Além disso, os clientes poderão se beneficiar de promoções diárias, congelamento de preços e diversos recursos exclusivos do aplicativo Hopper, uma empresa especializada em soluções de viagens.

Enfim, quer saber tudo sobre essa super novidade anunciada pelo Nubank? Confira o texto que preparamos para você!

Parceria entre o Nubank e o Hopper

A partir do próximo ano, os clientes do Nubank terão à sua disposição uma experiência totalmente nova e aprimorada graças à parceria com o renomado aplicativo de viagens norte-americano, Hopper.

Vale pontuar que, A Hopper Cloud é uma divisão de negócios inovadora da renomada agência de viagens, fundada em 2021.



Com um crescimento surpreendente, essa empreitada revolucionária já conquistou uma fatia significativa do mercado, representando atualmente mais de 50% do volume de negócios da empresa.

Enfim, essa colaboração permitirá que os usuários do cartão Nubank desfrutem de uma plataforma exclusiva projetada para otimizar o planejamento de qualquer tipo de viagem, seja para férias relaxantes ou compromissos de trabalho.

Afinal, a plataforma Hopper, sendo o app de viagens líder na América do Norte, oferecerá uma gama abrangente de serviços, garantindo que os viajantes estejam totalmente amparados e preparados para suas jornadas.

Entre os benefícios oferecidos, os usuários poderão contar com a facilidade de contratação de seguros, acesso a promoções diárias, suporte especializado e uma série de outros serviços indispensáveis.

Além disso, como mencionamos, uma das funcionalidades mais atrativas dessa parceria será o acesso à ferramenta de previsão e congelamento de preços de passagens aéreas da Hopper. Dessa forma, os usuários poderão tomar decisões mais inteligentes sobre suas reservas, garantindo os melhores preços e evitando possíveis aumentos futuros.

Adicionalmente, através de colaborações sólidas com companhias aéreas, empresas de hospedagem, locadoras de veículos e outros serviços essenciais, a plataforma Hopper oferece uma experiência completa e confiável.

“Esta é uma ótima parceria para a Hopper Cloud, pois teremos a oportunidade de combinar a experiência global em viagens e comércio eletrônico da Hopper com a abordagem inovadora de serviços financeiros digitais do Nubank” pontuou o presidente e co-fundador da empresa do setor de viagens, Dakota Smith.

Aplicativo Shopping Nu

Em resumo, a partir do próximo ano, será possível desfrutar dessa nova parceria com a renomada empresa de viagens que mencionamos, ampliando ainda mais as opções disponíveis para os clientes do Shopping do Nubank.

Entretanto, é importante ressaltar que o Shopping Nu já está acessível aos clientes há algum tempo por meio de seu aplicativo exclusivo.

Esse aplicativo oferece uma experiência única ao permitir o acesso a diversas lojas de renome, como Magalu, Zattini, Brastemp, Samsung, Phillips, Electrolux, Kitchenaid, Casas Bahia, Madesa, Molby, Girafas, e muitas outras.

Ao optar por realizar suas compras através do aplicativo do Nubank, você tem a vantagem de contar com descontos especiais e a possibilidade de receber cashback, tornando suas compras ainda mais vantajosas.

Além disso, o aplicativo proporciona a conveniência de reunir todas as suas compras em um só lugar, o que facilita o controle financeiro e ajuda a manter suas finanças organizadas.

Com a combinação desses benefícios, o aplicativo se torna uma opção ideal para os clientes que buscam praticidade, economia e segurança nas suas compras.

Enfim, aproveite essa experiência única e desfrute das vantagens exclusivas oferecidas pelo Nubank para tornar suas compras ainda mais satisfatórias