URGENTE! Nubank faz um comunicado e deixa clientes em festa

O Nubank, um dos principais bancos do país, finalmente se junta ao Desenrola Brasil, tornando-se um dos últimos grandes bancos a participar desse importante programa de renegociação de dívidas do governo federal.

A confirmação dessa adesão ocorreu na última quarta-feira, 19, e representa um marco significativo na iniciativa de oferecer auxílio financeiro e oportunidades de reestruturação para os cidadãos endividados.

Diversos outros bancos de renome, como a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil, já haviam se pronunciado sobre a participação nessa iniciativa do governo, garantindo que seus clientes sejam beneficiados com as renegociações facilitadas.

Assim, havia muita expectativa sobre a confirmação do Nubank, que hoje conta com mais de 80 milhões de clientes na América Latina.

Com a entrada do banco no programa, mais uma instituição financeira de peso se alia à causa de reduzir o impacto econômico das dívidas sobre a população brasileira.

Enfim, organizamos esse texto para você esclarecer várias dúvidas, sobre a participação da fintech, sobre os contemplados do Desenrola Brasil nessa etapa e várias outras questões relacionadas. Portanto, continue o texto.

Nubank garante participação no Desenrola

“Após concluir a análise técnica dos requisitos já disponíveis do Desenrola, o Nubank confirma que participará do programa. A instituição dará baixa na negativação das pessoas com dívidas de até R$ 100 e compartilhará mais detalhes de sua adesão conforme avançar no processo.” confirmou o banco em nota.

Com isso, nessa primeira fase do programa, o Nubank anunciou que estará realizando a retirada das restrições de crédito para pessoas que possuam dívidas de até R$ 100.

É importante ressaltar que esse se trata de um requisito estabelecido pelo governo para a inscrição dos bancos no Desenrola Brasil.

A excelente notícia é que, a adesão do banco ao programa poderá resultar no desnegativamento de aproximadamente 2,5 milhões de cidadãos, segundo declarações recentes do ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

Além disso, a instituição reitera o compromisso de informar, de maneira oportuna, todas as condições e critérios para a realização de renegociações de dívida no programa, além de disponibilizar os canais de atendimento apropriados.



Adicionalmente, a empresa enfatiza a importância de evitar clicar em links suspeitos que possam conter supostas ofertas relacionadas ao Desenrola, a fim de proteger a segurança e a privacidade dos clientes.

Afinal, mal o programa foi lançado e já está sendo alvo de golpistas.

Além do Nubank, quais outros bancos estão participando do programa?

Veja abaixo a relação atualizada de bancos que já aderiram ao programa, além do Nubank:

Caixa Econômica Federal;

Banco do Brasil;

Itaú Unibanco;

Santander Brasil;

Bradesco;

Banco Inter.

Quem pode participar do Desenrola Brasil?

Antes de tudo, vale dizer que, em um pronunciamento nesta sexta-feira, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, filiado ao Partido dos Trabalhadores (PT), celebrou os resultados surpreendentes do programa “Desenrola Brasil”.

Em apenas três dias, o programa já conseguiu liquidar completamente as dívidas de mais de 2 milhões de cidadãos.

Mas, é importante pontuar que, nesse primeiro momento, estão sendo contemplados os inadimplentes que se encaixam na “Faixa 2”. Nesse grupo, estão contempladas as pessoas que possuem renda de até R$ 20 mil.

Para essa faixa, a renegociação das dívidas é realizada de forma direta entre o cliente e a respectiva instituição financeira.

Isso permite que os indivíduos com essa faixa de renda tenham a oportunidade de reestruturar seus compromissos financeiros de maneira mais acessível e adaptada às suas condições.

Quanto à “Faixa 1”, cujas renegociações estão programadas para iniciar em setembro, os critérios são diferentes.

Serão beneficiados aqueles com renda de até dois salários mínimos, o equivalente a R$ 2.640. Da mesma forma, todos aqueles que estejam inscritos no Cadastro Único do Governo Federal (CadÚnico), estão inclusos.

Nessa grupo, o programa busca ajudar especialmente os cidadãos com renda mais baixa, oferecendo-lhes condições ainda mais favoráveis para a renegociação de suas dívidas.

Exceções no Programa Desenrola Brasil – Faixa 2

Por fim, vale mencionar que, na faixa 2 do programa Desenrola Brasil, existem dívidas contratadas com bancos que não se enquadram nas condições regulares estabelecidas.

As exceções que se aplicam são as seguintes:

Dívidas relacionadas ao crédito rural;

Débitos com garantia da União ou de alguma entidade pública;

Dívidas em que o risco de crédito não é integralmente assumido pelos agentes financeiros, incluindo aquelas que preveem aporte de recursos públicos;

Obrigações que sejam objeto de qualquer tipo de equalização da taxa de juros por parte da União.