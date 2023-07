URGENTE! Pagamentos do Bolsa Família de JULHO terá mudanças

Iniciamos mais um mês, e para os beneficiários do Bolsa Família, é momento de se prepararem para os próximos pagamentos referentes a julho. No entanto, é fundamental estar atento, uma vez que os valores da transferência de renda serão atualizados.

O programa Bolsa Família tem desempenhado um papel crucial na redução da desigualdade social e na promoção da inclusão de milhões de famílias brasileiras em situação de vulnerabilidade.

Por meio desses pagamentos, muitas pessoas conseguem suprir suas necessidades básicas e investir em melhores condições de vida.

Com a atualização dos valores, o governo busca garantir que o auxílio continue sendo efetivo e adequado às necessidades da população mais carente.

É válido lembrar que, além de estarem atentos ao calendário de pagamento, os beneficiários devem verificar se seus dados cadastrais estão corretos e atualizados no sistema, para evitar qualquer inconveniente na hora de receber o benefício.

Pensando em esclarecer diversas dúvidas sobre os pagamentos do mês de julho, bem como oferecer informações gerais sobre as diretrizes do programa, organizamos esse artigo.

Portanto, se você é beneficiário, ou está considerando se candidatar, continue essa leitura com a gente.

Informações importantes sobre os pagamentos do Bolsa Família

O Governo Federal tem estabelecido o pagamento de uma parcela mínima fixa no valor de R$ 600 por família no âmbito do programa Bolsa Família. Contudo, é fundamental compreender que o montante total liberado pode variar de acordo com a composição familiar.



Isso se dá por dois motivos:

Famílias com diferentes tamanhos podem receber valores distintos;

Existem grupos específicos que recebem benefícios extras, como crianças, adolescentes e gestantes (falaremos melhor sobre os valores destinados a esses beneficiários, logo mais).

É importante entender que, é destinado o valor de R$ 142 por cada membro da família. Dessa forma, se uma família for pequena, com uma soma inferior aos R$ 600 da parcela fixa, o Governo Federal assegura um complemento para alcançar esse valor.

Em contrapartida, famílias numerosas têm a possibilidade de receber um benefício mais alto, uma vez que a quantia total é aumentada conforme o número de integrantes.

Categorias de benefícios do programa

Pagamento Mínimo: Como mencionamos, o valor mínimo de pagamento é de R$ 600 por família. Esse montante é destinado a garantir uma renda básica para as famílias em situação de extrema pobreza e é calculado levando em consideração o número de membros da família;

Benefício da Primeira Infância: Além do pagamento mínimo, existe um benefício adicional no valor de R$ 150 destinado a cada criança com idade entre 0 e 6 anos. Esse auxílio extra visa garantir uma assistência financeira específica para os cuidados e necessidades das crianças nessa faixa etária crucial para o seu desenvolvimento;

Benefício Variável: Há também um benefício variável no valor de R$ 50 destinado a crianças com mais de 7 anos até jovens de 18 anos, além de gestantes.

Todavia, vale ressaltar que para receber, e se manter como elegível ao recebimento dos valores do programa Bolsa Família, algumas ‘condicionalidades’ foram estabelecidas.

Esses critérios incluem uma frequência escolar mínima, carteira de vacinação atualizada, acompanhamento pré-natal para as gestantes, entre outros.

O valor do Bolsa Família de Julho vai diminuir?

Para alguns beneficiários, de certa forma sim, se compararmos com o último mês (06). Afinal, durante o mês de junho, várias famílias receberam o benefício conhecido como Vale-Gás, o qual consiste em um auxílio financeiro no valor aproximado de R$ 110.

Essa assistência é particularmente importante para o pagamento das despesas relacionadas ao gás de cozinha.

Dessa forma, considerando que o Vale-Gás é disponibilizado a cada dois meses, e uma parcela foi liberada em junho, o próximo pagamento do auxílio gás nacional estará disponível somente em agosto.

Portanto, podemos afirmar que haverá uma diminuição do montante do Bolsa Família em relação a falta desse adicional em julho.

Qual será o valor médio dos pagamentos do Bolsa Família em Julho?

Por fim, é importante ressaltar que a média geral de pagamentos do Bolsa Família continua na média alcançada nos últimos meses.

Isso significa que o governo federal decidiu manter os bônus financeiros que foram implementados, aumentando o valor médio do benefício em até R$ 705,40.

Porém, vale destacar que, existem algumas circunstâncias em que o valor pode ser alterado. Como por exemplo, mudanças na faixa etária que determina o benefício adicional.

Por exemplo, se uma criança de 6 anos completar 7 anos ou se um jovem de 18 anos atingir a maioridade.

Além disso, as gestantes devem manter seus dados atualizados no Cadastro Único para garantir o recebimento correto dos benefícios.

Afinal, é através desses dados que o governo consegue identificar os beneficiários.