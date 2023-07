Usher dá a Saweetie o tratamento Keke Palmer, como o rapper YG reagiu?

Usher foi aparentemente a gota que quebrou as costas do camelo quando se trata deKeke Palmero relacionamento dela com o pai de seu filho e a cantora de R&B acabou de serenado Saweetieoutra mulher com namorado, sexta à noite em sua residência em Las Vegas.

rapper YG e Saweetie estão namorando há alguns meses e os fãs estavam ansiosos para ver como ele reagiria ao vídeo de Usher cantando para ela. O namorado de Palmer a envergonhou online e muitos esperavam o mesmo desta vez.

Usher faz serenata para Keke Palmer e ela derrete imediatamenteMarca English

YG, no entanto, ainda não fez nenhum comentário público sobre o momento viral. Ele e Saweetie foram vistos juntos em um clube em West Hollywood no aniversário dela, apenas alguns dias antes de ela comparecer ao show de Usher.

Usher canta para mulheres há anos, e às vezes elas não são solteiras, mas parceiras de Palmer, Darius Daultontomou o caminho errado.

Para ser justo com Usher, Daulton envergonhou publicamente a roupa reveladora de Palmer antes que o vídeo dela falando sobre o cantor de R&B se tornasse viral, então não é tudo culpa dele.

Saweetie mantém a compostura na frente de Usher

YG não reagindo ao vídeo lhe rendeu elogios daqueles que criticam Daulton, mas a reação de Saweetie a Usher é dia e noite em comparação com Palmer.

Saweetie pode ter aprendido a manter a compostura com o drama criado por Palmer derretendo sobre Usher enquanto Daulton ficava em casa com seu filho.

Palmer dobrou depois do show postando fotos da roupa que seu namorado odiava e, em seguida, compartilhando um TikTok com um golpe sutil em Daulton.

Ambos pararam de se seguir nas redes sociais e apagaram todos os vestígios de seu relacionamento. Espero que YG e Saweetie não enfrentem o mesmo destino.