Usher faz serenata para Saweetie no Vegas Residency Show

Usher está de volta aos seus modos suaves e serenatos – só que desta vez, é Saweetie quem estava em sua mira … e felizmente para todos, seu outro significativo não parece estar viajando.

O cantor estava fazendo mais um show em sua residência em Las Vegas na sexta-feira – onde ninguém menos que Saweetie apareceu para ver o homem em ação. Bem, como ele fez com outras estrelas no passado recente … Usher se concentrou nela e começou a cantar músicas lentas bem na cara dela.

Não a música, veja bem – ele estava cantando seu hit, ‘There Goes My Baby’, e estava procurando uma pequena ajuda de Saweetie … que o ajudou, embora um pouco fora do tom. 😅

Provou ser um momento doce e engraçado, sem dúvida… e Saweetie certamente parecia estar se divertindo. Claro, o que todos pensaram quase imediatamente ao ver isso foi todo o desastre de Keke Palmer – onde o homem dela perdeu a cabeça por ela fazer o mesmo.



Você deve se lembrar … Darius Jackson – com quem Keke tem um filho – expôs publicamente suas queixas sobre Keke ter recebido um tratamento especial de Usher na semana passada.

Sua principal queixa, ao que parece, era mais sobre a roupa dela … que ele aparentemente achava um pouco reveladora demais, e que ele deu a conhecer ao lembrá-la de que ela era mãe agora.

O cara foi arrastado pela Internet em geral e, desde então, excluiu suas contas sociais. Keke, por sua vez, também parece estar disposta a cumpri-lo com o pai do bebê – dobrando-se em seu guarda-roupa e postando fotos ainda mais sensuais de si mesma no vestido transparente.

E com tudo isso em mente, todos estavam esperando uma reação de YG nesta nova instância de Saweetie … talvez esperando que ele estivesse fora de forma, mas não encontrando nada.

YG – com quem Saweetie esteve recentemente ligada romanticamente, e que estava com o cara na semana passada – não disse nada sobre Usher cantando para sua namorada… e com razão. Não há do que reclamar, realmente, e parece que a YG reconhece isso.